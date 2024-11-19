Осужденный экс-глава Ленинского района Ростова может отправиться на СВО

Бывшего главу Ленинского района Ростова-на-Дону, осужденного за мошенничество и превышение полномочий, освободили от наказания. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов 19 ноября.
Напомним, экс-чиновника осудили по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Крупное мошенничество». Суд приговорил его к пяти годам и четырем месяцам лишения свободы, а также к штрафу в полмиллиона рублей.
По данным пресс-службы судов, апелляционный суд смягчил приговор. Причиной стало частичное возмещение причиненного ущерба. Срок сократили до пяти лет. Но от отбывания назначенного наказания бывший глава освобожден условно.
— От отбывания назначенного наказания бывший глава освобожден условно ввиду удовлетворения ходатайства начальника пункта отбора на военную службу по контракту в связи с заключением осужденным контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ, — говорится в сообщении.