В чем польза облепихи для здоровья, какие витамины она содержит и о чем важно помнить аллергикам

Осенним золотом и сибирским ананасом с давних времен называют в России облепиху. Полезные свойства этой ягоды известны человечеству с давних времен. Сегодня ее активно используют для укрепления иммунитета и профилактики различных заболеваний. А еще считается, что ягоды облепихи помогают укреплять мужскую силу и совершенствовать женскую красоту. Самые важные факты о пользе облепихи — в материале «Газеты.Ru».

Источник: Газета.Ру

Осенним золотом и сибирским ананасом с давних времен называют в России облепиху. Полезные свойства этой ягоды известны человечеству с давних времен. Сегодня ее активно используют для укрепления иммунитета и профилактики различных заболеваний. А еще считается, что ягоды облепихи помогают укреплять мужскую силу и совершенствовать женскую красоту. Самые важные факты о пользе облепихи — в материале «Газеты.Ru».













Откуда появилась в России облепиха.





Научное название облепихи — Hippophae, в переводе с латинского «блестящая лошадь». Такое необычное название растению дали древние греки. Они заметили, что мелкие ягоды любят лошади. После такого рациона у скакунов начинали лосниться шкура и грива.





В древнем Тибете облепиху использовали в лечебных целях полностью: от семян до корней. Отвары, мази, косметические средства: спектр применения был очень широк.





На Русь это многолетнее растение семейства лоховых пришло из Сибири. В этих местах облепиха растет в диком виде, образуя плотные колючие заросли.





Витамины и минералы в облепихе.





Как рассказала «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Людмила Сухорукова, ягоды облепихи содержат около 190 различных биологически активных веществ.













«В их числе — витамины А, Н, В1, В2, С, D, Е, В3, В6, В9, а также флавоноиды, аминокислоты, фенолы, бета-каротин, фолиевая и органические кислоты. Помимо прочего, облепиха включает в себя 20 минеральных элементов. Ягоды облепихи богаты железом, кальцием, магнием, натрием, калием, фосфором. Цветы, листья, семена и плоды облепихи используются в чаях, маслах и различных концентратах, которые широко применяются в народной медицине», — отметила Сухорукова.





~В облепихе содержатся витамины:~





* Витамин А. Благотворно влияет на остроту зрения, повышает иммунитет, помогает в работе сердца и легких.



* Витамин С. Укрепляет иммунитет, стимулирует выработку коллагена.



* Витамин В1 (тиамин). Принимает активное участие в обмене веществ. Поддерживает здоровье кожи, мышц, костей, внутренних органов и нервной системы.



* Витамин В2 (рибофлавин). Способствует росту новых клеток, повышает содержание кислорода в крови. Благотворно влияет на иммунитет.



* Витамин В6 (пиридоксин). Помогает гармоничному и правильному функционированию практически всех внутренних органов.



* Витамин Е. Витамин молодости и красоты. Помогает поддерживать репродуктивное здоровье, укрепляет кожу и волосы.



* Витамин К. Способствует формированию и минерализации костной ткани, предупреждает остеопороз.



* Витамин D. Помогает организму усваивать кальций и фосфор, которые необходимы для крепости костей.





Главный диетолог минздрава Московской области Инна Пичугина рассказала «Газете.Ru», что облепиха — ~рекордсмен по содержанию витамина С.~













~В облепихе содержатся минералы:~





* Медь. Влияет на активность витаминов, гормонов, ферментов, принимает участие в формировании соединительной ткани, выработке энергии на клеточном уровне.



* Кремний. Регенерирует коллаген и эластин — незаменимые элементы омоложения организма.



* Железо. Повышает гемоглобин в крови, помогает поддерживать в тонусе иммунную систему и облегчает организму борьбу с инфекциями.



* Калий. Снабжает мозг кислородом и благотворно сказывается на работе сердца.



* Магний. Повышает выносливость, сжигает жир, благотворно влияет на нервную систему.







Полезные свойства облепихи.





Подробно о полезных свойствах облепихи рассказала Людмила Сухорукова:





* Укрепляет иммунитет. Горячие напитки с облепихой не случайно так популярны в холодное время года. Благодаря своему богатому витаминному составу облепиха эффективно поддерживает иммунную систему, повышая ее сопротивляемость к инфекциям.



* Продлевает молодость. Богатый состав облепихи благотворно влияет на весь организм, замедляя процессы старения и способствуя общему оздоровлению. Антиоксиданты, обильно представленные в ее ягодах, оказывают выраженный омолаживающий эффект, улучшая состояние кожи и волос. Доказано, что облепиховое масло эффективно уменьшает шелушение при псориазе, способствуя регенерации кожных покровов.



* Успокаивает нервы. Витамины группы B, такие как рибофлавин и тиамин, играют ключевую роль в поддержании здоровья нервной системы. Облепиха богата ими, она способствует улучшению памяти, концентрации внимания и снижению нервного напряжения.





* Заживляет ранки. Регенеративные свойства облепихи давно нашли применение в фармакологии. Экстракт ягод ускоряет заживление мелких ран и ссадин, поэтому часто используется в составе кремов и мазей для наружного применения.

* Помогает при боли в суставах. Облепиха оказывает благотворное воздействие на опорно-двигательный аппарат. Биологически активные компоненты ягод способствуют выведению из организма избытка мочевой и щавелевой кислоты, что облегчает симптомы подагры, ревматизма и артрита.



* Помогает обрести стройность. Ягоды облепихи стимулируют метаболизм, улучшают перистальтику кишечника, обладают мягким слабительным эффектом и снижают чувство голода. Наличие жирных кислот способствует ускорению расщепления жиров и препятствует образованию новых жировых отложений.



* Противовоспалительные свойства. Противовоспалительные свойства облепихового масла и экстрактов из этой ягоды широко известны и используются в лечении ожогов, язвенных поражений кожи и различных дерматитов. Облепиха — это натуральное средство с мощным терапевтическим потенциалом.





Инна Пичугина обратила внимание, что около 100−150 грамм облепихи в день — отличное средство для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, эти ягоды помогают снизить уровень холестерина в крови.





«Благодаря обилию пищевых волокон облепиха улучшает моторику кишечника, нормализует пищеварение. А за счет высокого содержания Омега-3 жирных кислот она благотворно воздействует на гормональный фон женского организма и повышает уровень энергии у мужчин», — подчеркнула главный диетолог минздрава Московской области.

Кому может навредить облепиха.





Ярко-желтые ягоды облепихи могут принести организму не только пользу, но и вред. Подробно о противопоказаниях рассказала Инна Пичугина:





* Аллергия. Облепиха — ягода аллергенная. Поэтому беременным и аллергикам употреблять ее следует крайне осторожно.



* Сахарный диабет. Из-за высокого содержания углеводов эту ягоду следует исключить при заболевании сахарным диабетом, либо употреблять в малых количествах, контролируя уровень сахара в крови.



* Обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта. В частности, мочекаменная болезнь; острый холецистит и панкреатит, язва желудка и двенадцатиперстной кишки. Нельзя употреблять облепиху и после перенесенных операций на органах желудочно-кишечного тракта.



* Риск кровотечений. Из-за обилия витамина К облепиха имеет свойство разжижать кровь и увеличивать риск кровотечений.





Если вы страдаете какими-либо хроническими заболеваниями, перед употреблением облепихи лучше проконсультироваться с врачом.







Как выбрать и хранить облепиху.





При выборе облепихи следует обращать внимание на целостность ягод, их яркий оранжевый цвет и отсутствие повреждений. Ягоды должны быть плотные и упругие.





Храните свежую облепиху в холодильнике при температуре от 0 до +4 °C не более недели. Для более длительного хранения ягоды можно заморозить, сделать из них соки, варенья или другие заготовки.





Облепиха в косметологии.





Маска по-деревенски.





Для ингредиентов вам понадобятся натуральные кисломолочные продукты. Возьмите на выбор две ст. л. жирных сливок, сметаны или кефира. Добавьте одну ст. л. масла облепихи. Хорошенько перемешайте. Нанесите на очищенную кожу лица и зону декольте. Смойте через 20 минут.





Тонизирующая маска.





Освежить, увлажнить кожу, придать ей упругости поможет маска на основе куриного желтка. Смешайте его с несколькими каплями облепихового масла, добавьте щепотку корицы, хорошенько вымешайте. Нанесите на кожу на 30 мин.





Для проблемной кожи.



