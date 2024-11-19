В чем польза облепихи для здоровья, какие витамины она содержит и о чем важно помнить аллергикам

Осенним золотом и сибирским ананасом с давних времен называют в России облепиху. Полезные свойства этой ягоды известны человечеству с давних времен. Сегодня ее активно используют для укрепления иммунитета и профилактики различных заболеваний. А еще считается, что ягоды облепихи помогают укреплять мужскую силу и совершенствовать женскую красоту. Самые важные факты о пользе облепихи — в материале «Газеты.Ru».
Откуда появилась в России облепиха.
Научное название облепихи — Hippophae, в переводе с латинского «блестящая лошадь». Такое необычное название растению дали древние греки. Они заметили, что мелкие ягоды любят лошади. После такого рациона у скакунов начинали лосниться шкура и грива.
В древнем Тибете облепиху использовали в лечебных целях полностью: от семян до корней. Отвары, мази, косметические средства: спектр применения был очень широк.
На Русь это многолетнее растение семейства лоховых пришло из Сибири. В этих местах облепиха растет в диком виде, образуя плотные колючие заросли.
Витамины и минералы в облепихе.
Как рассказала «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Людмила Сухорукова, ягоды облепихи содержат около 190 различных биологически активных веществ.
«В их числе — витамины А, Н, В1, В2, С, D, Е, В3, В6, В9, а также флавоноиды, аминокислоты, фенолы, бета-каротин, фолиевая и органические кислоты. Помимо прочего, облепиха включает в себя 20 минеральных элементов. Ягоды облепихи богаты железом, кальцием, магнием, натрием, калием, фосфором. Цветы, листья, семена и плоды облепихи используются в чаях, маслах и различных концентратах, которые широко применяются в народной медицине», — отметила Сухорукова.
~В облепихе содержатся витамины:~
* Витамин А. Благотворно влияет на остроту зрения, повышает иммунитет, помогает в работе сердца и легких.
Главный диетолог минздрава Московской области Инна Пичугина рассказала «Газете.Ru», что облепиха — ~рекордсмен по содержанию витамина С.~
~В облепихе содержатся минералы:~
* Медь. Влияет на активность витаминов, гормонов, ферментов, принимает участие в формировании соединительной ткани, выработке энергии на клеточном уровне.
Полезные свойства облепихи.
Подробно о полезных свойствах облепихи рассказала Людмила Сухорукова:
* Укрепляет иммунитет. Горячие напитки с облепихой не случайно так популярны в холодное время года. Благодаря своему богатому витаминному составу облепиха эффективно поддерживает иммунную систему, повышая ее сопротивляемость к инфекциям.
Инна Пичугина обратила внимание, что около 100−150 грамм облепихи в день — отличное средство для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, эти ягоды помогают снизить уровень холестерина в крови.
«Благодаря обилию пищевых волокон облепиха улучшает моторику кишечника, нормализует пищеварение. А за счет высокого содержания Омега-3 жирных кислот она благотворно воздействует на гормональный фон женского организма и повышает уровень энергии у мужчин», — подчеркнула главный диетолог минздрава Московской области.
Кому может навредить облепиха.
Ярко-желтые ягоды облепихи могут принести организму не только пользу, но и вред. Подробно о противопоказаниях рассказала Инна Пичугина:
* Аллергия. Облепиха — ягода аллергенная. Поэтому беременным и аллергикам употреблять ее следует крайне осторожно.
Если вы страдаете какими-либо хроническими заболеваниями, перед употреблением облепихи лучше проконсультироваться с врачом.
Как выбрать и хранить облепиху.
При выборе облепихи следует обращать внимание на целостность ягод, их яркий оранжевый цвет и отсутствие повреждений. Ягоды должны быть плотные и упругие.
Храните свежую облепиху в холодильнике при температуре от 0 до +4 °C не более недели. Для более длительного хранения ягоды можно заморозить, сделать из них соки, варенья или другие заготовки.
Облепиха в косметологии.
Маска по-деревенски.
Для ингредиентов вам понадобятся натуральные кисломолочные продукты. Возьмите на выбор две ст. л. жирных сливок, сметаны или кефира. Добавьте одну ст. л. масла облепихи. Хорошенько перемешайте. Нанесите на очищенную кожу лица и зону декольте. Смойте через 20 минут.
Тонизирующая маска.
Освежить, увлажнить кожу, придать ей упругости поможет маска на основе куриного желтка. Смешайте его с несколькими каплями облепихового масла, добавьте щепотку корицы, хорошенько вымешайте. Нанесите на кожу на 30 мин.
Для проблемной кожи.
Для жирной, проблемной кожи хорошо подойдет маска на основе яичного белка. Взбейте его в пену, добавьте несколько капель облепихового масла, а также масла чайного дерева. Все хорошенько перемешайте и нанесите. Эта маска эффективно сужает поры, убирает жирный блеск.