Стало известно, какие округа затронет отключение отопления в Иркутске 20 ноября 2024

Работы начнутся с девяти-десяти часов утра, продлятся до самого вечера. В Правобережном округе тепло и горячая вода появятся лишь к 22:00. Точные адреса, где пройдет отключение отопления в Иркутске 20 ноября 2024, можно посмотреть в таблице.