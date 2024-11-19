Трентон
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, какие округа затронет отключение отопления в Иркутске 20 ноября 2024

Отопление отключат в трех округах Иркутска 20 ноября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение отопления в Иркутске 20 ноября 2024 коснется Свердловского, Правобережного и Ленинского округов. Об этом КП-Иркутск сообщил оператор тепловых сетей города.

Отключение отопление в Иркутске 20 ноября 2024.

— Отключим теплоснабжение для проведения ремонтных работ на тепловой сети, чтобы не допустить аварийной ситуации зимой, — уточнил оператор.

Работы начнутся с самого утра. Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.

Работы начнутся с девяти-десяти часов утра, продлятся до самого вечера. В Правобережном округе тепло и горячая вода появятся лишь к 22:00. Точные адреса, где пройдет отключение отопления в Иркутске 20 ноября 2024, можно посмотреть в таблице.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске у 39-летнего мужчины украли телефон. Сибиряк решил попросить помощи у оперативников, так как в гаджете хранилась важная информация. Похитителя нашли за ночь и задержали.