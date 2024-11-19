В Ростовской области за минувшую неделю ОРВИ заболели 12 тысяч человек

Напомним, 12 ноября в детском саду в микрорайоне Суворовском в Ростове зафиксированы случаи заболевания кишечной инфекцией. Малыши, у которых выявлены признаки вируса, а также дети, которые с ними контактировали провели необходимое время под наблюдением врачей. Дошкольное учреждение было зарыто на карантин до 15 ноября.