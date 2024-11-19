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В Ростовской области за минувшую неделю ОРВИ заболели 12 тысяч человек

12 тысяч дончан отправились на больничный с ОРВИ.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области за минувшую неделю ОРВИ подхватили 12 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе Ропотребнадзора.

По данным ведомства, этот показатель на 27,9% ниже эпидпорога. Медики выявили у заболевших вирусы гриппа А (H1N1) 2009, аденовирусы, риновирусы, бокавирусы, сезонные коронавирусы. К слову, на сегодняшний день в Ростовской области от гриппа сделали прививку 50,3% жителей.

Напомним, 12 ноября в детском саду в микрорайоне Суворовском в Ростове зафиксированы случаи заболевания кишечной инфекцией. Малыши, у которых выявлены признаки вируса, а также дети, которые с ними контактировали провели необходимое время под наблюдением врачей. Дошкольное учреждение было зарыто на карантин до 15 ноября.