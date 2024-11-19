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В Бурятии отказались от новогодних корпоративов

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Органам власти и подведомственным учреждениям Республики Бурятия рекомендовано не проводить новогодние корпоративы. Средства предложено направить на поддержку участников СВО, сообщается в телеграм-канале правительства Бурятии.

Источник: Российская газета

«В условиях, когда страна проводит специальную военную операцию, а в тылу активисты, общественные организации собирают помощь нашим бойцам, неправильно проводить такие мероприятия представителям органам государственной власти и местного самоуправления. Все мы помогаем бойцам из Бурятии — наши усилия и мысли направлены на это. Искренне верим в нашу Победу», — цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства республики, руководителя администрации главы и правительства Бурятии Алдара Гулгенова.

Отмечается, что рекомендация не касается предновогодних мероприятий для детей и в общественных местах.

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