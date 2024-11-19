Названы сто лучших музыкальных фильмов в истории

Картина, вышедшая в 1979 году, возглавила топ из ста лучших мюзиклов, в который также вошли «Шербурские зонтики» (1964), мультфильм «Красавица и чудовище» (1991) и «Танцующая в темноте» (2000) с Бьорк в главной роли.