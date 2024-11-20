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Мэрия Перми выделила 260 миллионов на выкуп ДК Ленина у «Нового Завета»

Ранее о «принципиальном согласии» о возвращении ДК в городскую собственность заявил глава Прикамья.

Источник: Аргументы и факты

В бюджете Перми заложили 260 миллионов рублей на выкуп ДК Ленина у церкви «Новый завет» обратно в муниципальную собственность, сообщает Business Class со ссылкой на городскую администрацию.

Издание отмечает, что о выделении в проекте городского бюджета на 2025 год средств на выкуп ДК рассказала на заседании Пермской гордумы вице-мэр Яна Фурман. В мэрии уточнили, что речь идёт о сумме в 260 миллионов рублей.

Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин заявил, что в вопросе о возвращении ДК Ленина в собственность Перми достигнуто «принципиальное согласие».

С 2005 года зданием владеет Централизованная религиозная организация «Пермское епархиальное управление христиан веры евангельской пятидесятников» (согласно данным сервиса Rusprofile, вместе с ней в ДК зарегистрирована церковь «Новый завет» с тем же учредителем — Эдуардом Грабовенко). При этом земля под зданием всё ещё находится в муниципальной собственности, что позволяет департаменту земельных отношений города Перми выигрывать у евангелистов суды об аренде.

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