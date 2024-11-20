Мэрия Перми выделила 260 миллионов на выкуп ДК Ленина у «Нового Завета»

С 2005 года зданием владеет Централизованная религиозная организация «Пермское епархиальное управление христиан веры евангельской пятидесятников» (согласно данным сервиса Rusprofile, вместе с ней в ДК зарегистрирована церковь «Новый завет» с тем же учредителем — Эдуардом Грабовенко). При этом земля под зданием всё ещё находится в муниципальной собственности, что позволяет департаменту земельных отношений города Перми выигрывать у евангелистов суды об аренде.