Мэрия Перми выделила 260 миллионов на выкуп ДК Ленина у «Нового Завета»

В бюджете Перми заложили 260 миллионов рублей на выкуп ДК Ленина у церкви «Новый завет» обратно в муниципальную собственность, сообщает Business Class со ссылкой на городскую администрацию.
Издание отмечает, что о выделении в проекте городского бюджета на 2025 год средств на выкуп ДК рассказала на заседании Пермской гордумы вице-мэр Яна Фурман. В мэрии уточнили, что речь идёт о сумме в 260 миллионов рублей.
Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин заявил, что в вопросе о возвращении ДК Ленина в собственность Перми достигнуто «принципиальное согласие».
С 2005 года зданием владеет Централизованная религиозная организация «Пермское епархиальное управление христиан веры евангельской пятидесятников» (согласно данным сервиса Rusprofile, вместе с ней в ДК зарегистрирована церковь «Новый завет» с тем же учредителем — Эдуардом Грабовенко). При этом земля под зданием всё ещё находится в муниципальной собственности, что позволяет департаменту земельных отношений города Перми выигрывать у евангелистов суды об аренде.