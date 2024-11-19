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В Стерлитамаке пьяный водитель попытался дать гаишнику взятку в десять тысяч рублей

В Башкирии пьяный водитель пытался откупиться от ГАИ за 10 тыс. рублей.
Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Стерлитамак мужчина попытался откупиться от ГАИ. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава региональной дорожной полиции Владимир Севастьянов.

Сотрудник Госавтоинспекции остановил автомобиль, чтобы проверить документы. Во время общения с водителем инспектор заметил у того признаки опьянения и предложил пройти освидетельствование. Показания прибора все подтвердили, и был составлен протокол. Чтобы избежать ответственности водитель предложил гаишнику в качестве взятки перевести ему на банковскую карту десять тысяч рублей.

Нарушителя неоднократно предупредили, что такое предложение противоречит закону, но его это не смутило. На гражданина собрали процессуальные документы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Дача взятки».

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