В Стерлитамаке пьяный водитель попытался дать гаишнику взятку в десять тысяч рублей

Сотрудник Госавтоинспекции остановил автомобиль, чтобы проверить документы. Во время общения с водителем инспектор заметил у того признаки опьянения и предложил пройти освидетельствование. Показания прибора все подтвердили, и был составлен протокол. Чтобы избежать ответственности водитель предложил гаишнику в качестве взятки перевести ему на банковскую карту десять тысяч рублей.