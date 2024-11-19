Какая погода будет в Казахстане 20 ноября

В Туркестанской области на юге, западе, севере, в горных и предгорных районах пройдут осадки, туман, ночью и утром в горных районах сильные осадки (дождь, снег), гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8−13, в горных районах области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 1−6 тепла, на севере, в горных районах области 2 мороза, днем 7−12, на севере, в горных районах области 4, на юге области 15 тепла.