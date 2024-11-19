Какая погода будет в Казахстане 20 ноября

В Абайской области будет без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 5−10, на востоке области 15 мороза, днем 2 мороза-3 тепла, на юге области 7 тепла.
В Акмолинской области днем на юге и востоке прогнозируют осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром на западе, севере, востоке области туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 6−11, на западе, севере области 14 мороза, днем 4 мороза-1 тепла.
В Актюбинской области днем на западе, севере и востоке обещают осадки (дождь, снег). Ночью и утром на западе, юге области туман. Ветер юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 2−7 мороза, днем 0−5 тепла.
В Алматинской области утром и днем на севере и юге пройдут осадки (преимущественно дождь), в конце дня в горных районах области небольшие осадки (дождь, снег). Ветер юго-восточный с переходом на юго- западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 0−5 тепла, в горных районах области 5 мороза, днем 8−13 тепла, в горных районах области 2 мороза — 3 тепла.
В Атырауской области ночью на западе, севере и юге возможны небольшие осадки (дождь, снег), днем на востоке области небольшой дождь. На западе, севере, юге области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 0−5 тепла, на севере области 3 мороза, днем 5−10 тепла.
В Восточно-Казахстанской области осадков не обещают. Ветер восточный, юго-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 5−10, на севере, востоке области 15−20 мороза, днем 2 мороза-3 тепла, на востоке области 7 мороза.
В Жамбылской области ночью возможен дождь, в горных районах области сильные осадки (дождь, снег), гололед, днем на северо- востоке, юге области дождь, в горных районах области сильные осадки (преимущественно дождь). На северо-западе, юге области гроза. На юге, в горных районах области туман. Ветер юго-западный 9−14, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20, порывы 23- 28 м/с. Температура воздуха ночью 3−8 тепла, в горных районах области 2 мороза, днем 8−13, в горных районах области 4 тепла.
В Жетысуской области днем на западе, севере и в центре прогнозируют дождь, в горных районах области осадки (дождь, снег). Ветер юго-восточный 9−14, в районе Алакольских озер порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 0−5, в горных районах области 10 мороза, на юге области 3 тепла, днем 7−12, в горных районах области 2 тепла.
В Западно-Казахстанской области ночью на западе, севере и в центре, днем на севере и востоке пройдут осадки (дождь, снег), гололед. На западе, юге, севере области туман. Ветер южный, юго-восточный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 2 мороза-3 тепла, днем 2−7 тепла.
В Карагандинской области ночью на западе и юге возможны осадки (дождь, снег), гололед, днем осадки (дождь, снег), гололед. Ветер юго-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 3−8, на востоке области 11 мороза, на юге области 0 градусов, днем 0−5 тепла, на западе области 3 мороза.
В Костанайской области днем на западе и севере вероятны осадки (преимущественно снег), гололед. На севере, западе, юге области туман. Ветер юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 4−9, на востоке, юге области 14 мороза, днем 2 мороза-3 тепла.
В Кызылординской области ночью в центре пройдут осадки (преимущественно дождь), гололед. В центре, на севере, юге области туман. Ветер западный, северо-западный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью 3 мороза-2 тепла, днем 4−9 тепла.
В Мангистауской области ночью на западе возможен небольшой дождь. На западе, севере, востоке области туман. Ветер юго-восточный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 1−6 тепла, на северо-востоке области 2 мороза, днем 7−12 тепла.
В Павлодарской области будет без осадков. Ветер юго-восточный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью 7−12 мороза, днем 4 мороза-1 тепла.
В Северо-Казахстанской области днем на западе и севере ожидается небольшой снег, низовая метель. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 5−10, на юге области 13, днем 1−6 мороза.
В Туркестанской области на юге, западе, севере, в горных и предгорных районах пройдут осадки, туман, ночью и утром в горных районах сильные осадки (дождь, снег), гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8−13, в горных районах области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 1−6 тепла, на севере, в горных районах области 2 мороза, днем 7−12, на севере, в горных районах области 4, на юге области 15 тепла.
В Улытауской области ночью возможны осадки (дождь, снег), гололед, в центре, на востоке области временами сильный снег, днем на севере, востоке, юге области осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром на севере, востоке, в центре области туман. Ветер северо-восточный с переходом северо-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 0−5, на востоке области 8 мороза, днем 2 мороза- 3 тепла.
Погода в мегаполисах.
В г. Астане по данным синоптиков переменная облачность, днем осадки (дождь, снег). Ночью и утром туман. Ветер юго- восточный с переходом на юго-западный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 9−11 мороза, днем около 0 градусов.
В г. Алматы прогнозируют переменную облачность, в конце дня дождь. Ветер юго-западный 2−7, днем порывы 10 м/с. Температура воздуха ночью 2−4, днем 11−13 тепла.
В г. Шымкенте ожидается переменная облачность, временами осадки (преимущественно дождь). Ночью и утром туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью 3−5, днем 9−11 тепла.