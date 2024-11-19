Токсичная готовка: чем опасны газовые плиты?

Согласно данным европейского исследования 2023 года, приготовление пищи на газе оказывает на развитие астмы у детей то же влияние, что и пассивное курение. К схожим выводам приходят и другие ученые: большое обзорное нидерландское исследование показало, что риск развития астмы у детей, живущих в домах с газовой плитой, увеличивается на 42%. Существуют также исследования, которые указывают на то, что газовые плиты и их использование ответственны за 13% всех случаев развития астмы у детей. В США сообщили, что около 40 тыс. преждевременных смертей ежегодно в Великобритании и Евросоюзе могут быть связаны с использованием газовых плит (это в два раза больше, чем от автомобильных аварий). В среднем использование газовых плит приводило к сокращению ожидаемого срока жизни людей практически на два года.