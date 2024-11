Токсичная готовка: чем опасны газовые плиты?

Как итог — большой процент многоквартирных и индивидуальных домов используют газ как основной источник энергии. Схожая ситуация складывается и в Европе: по данным Агентства по сотрудничеству энергетических регуляторов (Agency for the Cooperation of Energy Regulators, ACER), около 40% всех домохозяйств стран Евросоюза подключено к газовой сети.