Токсичная готовка: чем опасны газовые плиты?

Уровень газификации в РФ продолжает расти: по оценкам специалистов, к 2050 году он поднимется с 73,8 до 86,2%. А учитывая характерные для нашей страны климатические условия, а также то, что газ остается одним из самых дешевых видов топлива, применение его в быту еще не скоро прекратится.
Как итог — большой процент многоквартирных и индивидуальных домов используют газ как основной источник энергии. Схожая ситуация складывается и в Европе: по данным Агентства по сотрудничеству энергетических регуляторов (Agency for the Cooperation of Energy Regulators, ACER), около 40% всех домохозяйств стран Евросоюза подключено к газовой сети.
Однако, несмотря на все плюсы, газ остается источником повышенной опасности для человека. Причем угрозу представляет не только то, что при несоблюдении правил безопасности он может воспламениться или взорваться, но и безобидные на первый взгляд газовые плиты.
Вред от горящего газа сравним с вредом от пассивного курения.
Согласно данным европейского исследования 2023 года, приготовление пищи на газе оказывает на развитие астмы у детей то же влияние, что и пассивное курение. К схожим выводам приходят и другие ученые: большое обзорное нидерландское исследование показало, что риск развития астмы у детей, живущих в домах с газовой плитой, увеличивается на 42%. Существуют также исследования, которые указывают на то, что газовые плиты и их использование ответственны за 13% всех случаев развития астмы у детей. В США сообщили, что около 40 тыс. преждевременных смертей ежегодно в Великобритании и Евросоюзе могут быть связаны с использованием газовых плит (это в два раза больше, чем от автомобильных аварий). В среднем использование газовых плит приводило к сокращению ожидаемого срока жизни людей практически на два года.
В первую очередь это связано с продуктами горения, которые возникают в результате сгорания газа. Так, американские исследователи пришли к выводу, что использование всего одной газовой плиты способствует повышению концентрации токсичного газа бензола в помещении, причем нередко из-за этого количество газа в воздухе перестает соответствовать рекомендованным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) нормам.
Однако на этом опасные вещества, которые продуцируются при горении газов, не заканчиваются. Другой значимый фактор риска — диоксид азота (NO2). Он относится к группе стойких органических загрязнителей (СОЗ), также известной как «грязная дюжина». Соединения этой группы способны накапливаться в организме в жировой ткани, а период их полураспада в теле длится около 7−11 лет. Помимо этого, газовые плиты выделяют формальдегид и метан (причем последний продуцируется в воздух даже тогда, когда плита выключена).
Как выделяемые плитой соединения вредят здоровью?
Как уже было сказано выше, продукты горения газа несут серьезные последствия для здоровья. Например, бензол является известным канцерогеном: вдыхание этого химического соединения увеличивает риск развития лейкемии и лимфомы у людей. Согласно исследованиям, бензол может провоцировать хромосомные мутации в клетках костного мозга: аналогичные изменения наблюдаются и у пациентов с подтвержденной лейкемией. Причем, как заявляют врачи, негативный эффект наступает вне зависимости от того, сколько бензола находится в воздухе: даже среда с минимальными показателями химического вещества может быть опасна для людей.
Помимо этого, выделяют и другие негативные последствия влияния бензола на организм. В краткосрочной перспективе это головокружение, головные боли, тремор, спутанность или потеря сознания, а потребление загрязненной бензолом пищи может спровоцировать тошноту, рвоту и учащенное сердцебиение (тахикардию). А в долгосрочной, помимо рака, — анемию и снижение иммунитета за счет числа лейкоцитов.
В свою очередь диоксид азота негативно сказывается на здоровье дыхательных путей: провоцирует повышенную чувствительность легких, делая их более уязвимыми перед болезнями, а также приводит к снижению функций органов дыхания и развитию хронического кашля. Кроме того, исследования показывают, что диоксид азота может быть связан с нарушениями в работе сердечно-сосудистой системы и почек, провоцировать неврологические и аутоиммунные заболевания, и даже сказываться на течении беременности и родоразрешении у женщин.
Метан же, хотя формально и не считается токсичным газом, не уступает вышеперечисленным соединениям по опасности: он может накапливаться, провоцируя пожароопасные ситуации. Он также вытесняет кислород, делая воздух непригодным для дыхания, что чревато одышкой, болью в груди, замутненным сознанием и даже смертью.
Как обезопасить себя при использовании газовых плит?
Несмотря на потенциальные риски для здоровья, наибольшую угрозу при использовании газовой плиты представляет потенциальная утечка газа. О том, что в воздух попали взрывоопасные соединения, свидетельствует характерный резкий запах (в бытовой газ специально добавляют пахучие соединения, чтобы люди понимали, что находятся в опасности).
Чтобы предотвратить утечку, специалисты рекомендуют:
сначала подносить источник огня к плите и только потом включать подачу газа;
внимательно греть жидкость на горелке, нельзя допустить, чтобы она пролилась и залила огонь;
если горелка-конфорка потухла, не нужно пытаться сразу ее зажечь, это может привести к взрыву;
использовать газовую плиту строго по назначению: не нужно включать ее, чтобы согреть помещение или просушить вещи.
Если утечка газа уже случилась, специалисты рекомендуют поступать так:
по возможности отключить все газовые приборы;
ни в коем случае не зажигать огонь, а также не включать и не выключать электрические приборы (в том числе не нужно использовать мобильный телефон);
открыть окна и тщательно проветрить помещение;
предупредить соседей и позвонить от них в аварийную газовую службу.
Есть ли преимущества у газовой плиты перед электрической?
У электрических плит есть свои преимущества, например, они считаются безопаснее газовых аналогов.
Однако профессиональные повара зачастую отдают предпочтение именно газовым плитам. В первую очередь это связано с тем, что газ дешевле электричества. Кроме того, повара отмечают, что приготовленная на газе пища вкуснее, особенно если использовать огонь для того, чтобы поджечь масло в сковороде (важное уточнение — подобные трюки могут выполнять только профессионалы в специально оборудованных для этого пространствах).
Также, по заявлениям «Газпрома», сегодня страны Евросоюза искусственно разрушают спрос на газ в ущерб своей экономике. Это позволяет предположить, что демонизирующие использование газа исследования появились, чтобы мотивировать людей отказаться от дешевого источника энергии и перейти на менее выгодное электричество.
Мария Богрянова.