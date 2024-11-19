Первая из трех: на площади Ленина в Уфе приступили к монтажу пиксельной елки

В мэрии напомнили, что на грядущие новогодние праздники будут подготовлены две основные площадки. Первая — на площади Ленина. Кроме елки, здесь появится «Башкирский пряничный городок», в котором разместят стилизованные домики, ледяные скульптуры «Уфа — 450», светодиодные фигуры, фотозону и две горки. За памятником будет ледяной лабиринт, а вокруг фонтана — каток. Как и в прошлом году, на Горсовете организуют Резиденцию Деда Мороза.