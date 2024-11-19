Первая из трех: на площади Ленина в Уфе приступили к монтажу пиксельной елки

Сегодня, 19 ноября, в Уфе на площади Ленина начали устанавливать пиксельную елку. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.
Рабочие подготовили основание и приступили к сборке каркаса. Весь монтаж должен занять порядка десяти дней. Высота елки составит 30 метров.
В мэрии напомнили, что на грядущие новогодние праздники будут подготовлены две основные площадки. Первая — на площади Ленина. Кроме елки, здесь появится «Башкирский пряничный городок», в котором разместят стилизованные домики, ледяные скульптуры «Уфа — 450», светодиодные фигуры, фотозону и две горки. За памятником будет ледяной лабиринт, а вокруг фонтана — каток. Как и в прошлом году, на Горсовете организуют Резиденцию Деда Мороза.
Вторая площадка — возле Конгресс-холла «Торатау». Там тоже будет пиксельная елка, ее высота — 32 метра. Власти подготовят фотозону, посвященную 450-летнему юбилею столицы Башкирии, световые композиции и горку для детей. Также в нескольких точках разместят скульптурные композиции куниц.
Третья пиксельная елка будет на площади возле дворца культуры «Моторостроитель», ее тоже уже начали монтировать.
Кстати, всего в Уфе на различных площадках, включая дворы, планируют установить около 150 елей живых и искусственных. Будет обустроено 25 новогодних городков. Также празднично оформят свои территории торговые центры, промышленные и другие предприятия.
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