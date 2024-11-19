«Была размером с голову новорожденного»: В Ростове женщине удалили опухоль объемом 12 литров

— В онкологический процесс был также вовлечен левый мочеточник. Тем не менее опухоль удалось полностью удалить, не повредив его. Конечно, требовалась соответствующая хирургическая техника. Но для нас это была совершенно обычная, рутинная практика. А вот 12-литровую кисту на всю брюшную полость действительно нечасто встретишь, — поясняет руководитель операционной бригады.