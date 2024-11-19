«Была размером с голову новорожденного»: В Ростове женщине удалили опухоль объемом 12 литров

В Ростовской областной клинической больнице пациентке удалили гигантскую злокачественную опухоль. Другие специалисты считали новообразование неоперабельным и не давали благоприятных прогнозов.
58-летняя пациентка рассказала, что, почувствовав себя плохо, сначала обратилась к медикам по месту жительства. Специалисты обнаружили новообразование. За диагнозом последовала еще одна плохая новость. Врачи считали, что удалить опухоль невозможно, и предложили паллиативную химиотерапию.
Позже женщина обратилась в Ростовскую областную клиническую больницу. В РОКБ выявили опухоль левого яичника.
— Ее кистозный компонент содержал 12 литров жидкости, а плотная часть была размером с голову новорожденного, — рассказывает онколог, акушер-гинеколог Центра хирургии и координации донорства больницы Людмила Голотина, которая лечила пациентку.
Медики удалили новообразование и очаги потенциального метастазирования. Фото: РОКБ.
При этом ни тотального поражения брюшины, ни отдаленных метастазов не было. Во время консилиума хирурги, химиотерапевты и радиологи приняли решение удалить опухоль. Операционную бригаду возглавила Людмила Голотина.
Сначала медики сделали прокол, ввели в капсулу кисты электроаспиратор или отсасыватель. С его помощью специалисты откачали из новообразования жидкость. После этого приступили к удалению опухоли.
— В онкологический процесс был также вовлечен левый мочеточник. Тем не менее опухоль удалось полностью удалить, не повредив его. Конечно, требовалась соответствующая хирургическая техника. Но для нас это была совершенно обычная, рутинная практика. А вот 12-литровую кисту на всю брюшную полость действительно нечасто встретишь, — поясняет руководитель операционной бригады.
Операция прошла штатно. Женщину уже выписали из больницы.
Женщину уже выписали. Алексей БУЛАТОВ.
— Пациентку ожидают курсы химиотерапии на фоне весьма благоприятного прогноза, поскольку все очаги потенциального метастазирования были также удалены, — рассказали в медучреждении.
Специалисты напомнили, что рак яичника может долго развиваться бессимптомно — вплоть до третьей — четвертой стадии. При этом новообразование выявляет профилактическое УЗИ. Женщины попадают в группу риска, если их родственницы страдали от рака яичников и молочной железы. Болезнь также чаще диагностируют у людей старше 40 — 45 лет.