Глава Администрации президента Крутой раскрыл детали предвыборной программы Лукашенко

«Программа действующего Президента, которая вырабатывается сегодня всеми нами, — это будет ориентир в январе, декабре даже, для всего белорусского народа. А вот детализировать на основе этой программы задания на будущий год и, может быть, взгляд на пятилетку мы сможем после президентских выборов», — подчеркнул президент.