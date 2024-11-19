Глава Администрации президента Крутой раскрыл детали предвыборной программы Лукашенко

Контуры программы развития Беларуси на ближайшие пять лет будут обозначены в предвыборной программе президента. Об этом сказал глава Администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой, подводя итоги первого заседания Президиума Всебелорусского народного собрания, сообщает БелТА.
Сам Александр Лукашенко на заседании Президиума ВНС также высказался насчет выработки программы, которую представят вниманию белорусов.
«Программа действующего Президента, которая вырабатывается сегодня всеми нами, — это будет ориентир в январе, декабре даже, для всего белорусского народа. А вот детализировать на основе этой программы задания на будущий год и, может быть, взгляд на пятилетку мы сможем после президентских выборов», — подчеркнул президент.
Следующее заседание Всебелорусского народного собрания планируется уже после президентских выборов.
Кстати, Лукашенко заявил, что исполкомы начнут согласовывать директоров частных структур (все подробности здесь). А еще 19 ноября Президиум ВНС во главе с Лукашенко сократил число судей Верховного суда по их просьбе (здесь подробнее).
Мы писали, что по мнению Лукашенко главы районов не несут той нагрузки, которую должны (подробности здесь).