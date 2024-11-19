В Ростове у пенсионерки откачали 12 литров жидкости из опухоли

Врачи РОКБ успешно прооперировали пожилую женщину с гигантской опухолью. Об этом сообщили в донском минздраве.
Как оказалось, у 58-летней женщины было злокачественное неоперабельное новообразование в левом яичнике. Объем опухоли составлял 12 литров, а плотная ее часть была размером с голову новорожденного. Также онкология задела и левый мочеточник.
Хирургам удалось удалить у дончанки опухоль, не повредив мочеточник. Сейчас пациентку ждет курс химеотерапии. Врачи дают положительные прогнозы, так как кроме опухоли были удалены все очаги метастазирования.
Также онкологи напомнили, что рак яичника до последних стадий протекает незаметно. Однако на УЗИ новообразование можно обнаружить даже на ранних этапах.