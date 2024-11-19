«Авангард» в Омске безвольно проиграл минскому «Динамо»

Правда, немного возродил интригу гол Гранта, когда стало 2:3 все еще в пользу «зубров». На том шайбы в этом периоде и закончились. Ну, а хорошей борьбы в третьем отрезке уже не получилось. «Динамо» организовало еще два гола — их авторами стали оформивший дубль Вадим Мороз и Роман Горбунов. А омичи при всем старании голевого креатива так и не показали. 5:2 — победа минчан.