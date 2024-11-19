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«Авангард» в Омске безвольно проиграл минскому «Динамо»

Во вторник, 19 ноября, омские хоккеисты встречались в чемпионате КХЛ с «Динамо», где в сумме команды забросили 7 шайб.
Источник: Комсомольская правда

В Омске «Авангард» уступил минскому «Динамо». Итоговый счет — 5:2 в пользу гостей. Омичи не сумели удержать стартовое преимущество 1:0, после того как у них забил Игорь Мартынов.

В день игры клуб объявил о подписании контракта с новым сильным форвардом — Майклом Маклаудом. Естественно, в данной игре, сразу, на лед он пока не вышел.

В первом звене у «ястребов» на сей раз вместе с Касселсом и Буше действовал, что интересно, Матвей Заседа. Но до перерыва забила совсем другая тройка атаки — четвертная, где быстрый выход вдвоем с партнером совершил Игорь Мартынов и, выскочив по флангу к воротам, хладнокровно отправил шайбу за «ленту».

До перерыва хрупкое преимущество сохранилось, но не увеличилось. Во втором отрезке гости отвели однако душу по полной. Сначала на добивании отличился Шипачёв — 1:1. Затем Мороз вывел их вперед — 1:2. На 36-й минуте у минчан счет 3:1 в их пользу сделал Кристофер Тирни.

Правда, немного возродил интригу гол Гранта, когда стало 2:3 все еще в пользу «зубров». На том шайбы в этом периоде и закончились. Ну, а хорошей борьбы в третьем отрезке уже не получилось. «Динамо» организовало еще два гола — их авторами стали оформивший дубль Вадим Мороз и Роман Горбунов. А омичи при всем старании голевого креатива так и не показали. 5:2 — победа минчан.

Далее «Авангард» сыграет дома с «Адмиралом» 22 ноября.