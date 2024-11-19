МИД сообщил, что в горах Турции ищут двух сестер из Беларуси

Две сестры из Беларуси пропали в горах Турции, что подтвердил МИД, сообщает БелТА. Девушки отправились в поход к месту Едыгель в горах Аладаглар 16 ноября и перестали выходить на связь.
«В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы. Делается все возможное, задействованы все доступные ресурсы. Искренне желаем благополучного разрешения этой сложной ситуации», — заявили в МИД Беларуси.
В поиске пропавших сестер, а работы проводятся и использованием воздушной и наземной поддержки, задействованы сотрудники команды Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и жандармерии.
Мы писали, что часы капитана корабля, спасавшего пассажиров «Титаника», продали за $2 млн, а до этого с аукциона ушли часы погибшего на лайнере уроженца Беларуси (здесь подробности).
А еще, что Европа хочет вернуть авиасообщение с Беларусью из-за затрат на облет (подробнее здесь).