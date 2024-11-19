Метал-группа Primus объявила глобальный кастинг на место нового барабанщика

К слову, ударник покинул Primus уже в третий раз. Он играл в коллективе с 1989-го по 1996-й, затем с 2003-го по 2010-й. В последний раз он вернулся в группу в 2013-м, напоминает NME. Свое решение он объяснил тем, что его сердце «больше не лежит к избранному пути».