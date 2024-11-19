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Метал-группа Primus объявила глобальный кастинг на место нового барабанщика

Американская метал-группа Primus объявила о том, что рассматривает заявки на позицию барабанщика «со всех точек вселенной». Позиция оказалась вакантной в прошлом месяце, когда о своем решении покинуть коллектив внезапно объявил Тим Александер.

Источник: Звук

Американская метал-группа Primus объявила о том, что рассматривает заявки на позицию барабанщика «со всех точек вселенной». Позиция оказалась вакантной в прошлом месяце, когда о своем решении покинуть коллектив внезапно объявил Тим Александер.

К слову, ударник покинул Primus уже в третий раз. Он играл в коллективе с 1989-го по 1996-й, затем с 2003-го по 2010-й. В последний раз он вернулся в группу в 2013-м, напоминает NME. Свое решение он объяснил тем, что его сердце «больше не лежит к избранному пути».

Новый барабанщик должен присоединиться к Primus в следующему году. В апреле коллектив отправится в совместное турне с Perfect Circle и Puscifer, посвященное шестидесятилетию Мэйнарда Джеймса Кинана. На всех выступлениях до этого место за барабанами займет участник Tool Дэнни Кэри.

Ранее The Smashing Pumpkins просмотрели десять тысяч заявок, чтобы найти нового гитариста.