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Дончанина подозревают в сбыте небезопасного алкоголя

Ростовчанин под видом алкоголя продавал жидкость с токсичной примесью.

Источник: Комсомольская правда

Ростовчанина подозревают в сбыте и хранении небезопасного алкоголя. Об этом сообщили в ростовском Следкоме.

По версии следствия, мужчина приобрел партию алкогольной продукции для дальнейшей перепродажи. После проведенного исследования оказалось, что продукция ростовчанина являлась не алкоголем, а спиртосодержащей жидкостью с токсичной примесью.

В магазине, где продавалась продукция мужчины, был проведен обыск, в результате которого было изъято более 250 стеклянных бутылок с опасной спиртосодержащей жидкостью.

— В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также иных лиц причастных к совершенному преступлению, — говорится в сообщении.