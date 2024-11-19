Дончанина подозревают в сбыте небезопасного алкоголя

Ростовчанина подозревают в сбыте и хранении небезопасного алкоголя. Об этом сообщили в ростовском Следкоме.
По версии следствия, мужчина приобрел партию алкогольной продукции для дальнейшей перепродажи. После проведенного исследования оказалось, что продукция ростовчанина являлась не алкоголем, а спиртосодержащей жидкостью с токсичной примесью.
В магазине, где продавалась продукция мужчины, был проведен обыск, в результате которого было изъято более 250 стеклянных бутылок с опасной спиртосодержащей жидкостью.
— В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также иных лиц причастных к совершенному преступлению, — говорится в сообщении.