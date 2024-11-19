«Газель» опрокинулась в Уфе после столкновения с иномаркой

Сегодня вечером, 19 ноября, в Уфе столкнулись два автомобиля. Подробности рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.
28-летняя девушка за рулем Kia Cerato ехала по улице Первомайская и при повороте в сторону Кремлевской допустила столкновение с «Газелью», которая от удара перевернулась на бок. К счастью, в результате происшествия никто никак не пострадал.
На место инцидента направили сотрудников дорожной полиции.
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