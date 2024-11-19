Разработано дорожное покрытие, генерирующее энергию для освещения

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 ноября. /ТАСС/. Ученые Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого (НовГУ) разработали энергогенерирующее самоподдерживающееся сборное дорожное покрытие. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
«В основе лежит патент новгородского изобретателя, члена Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов Владимира Родина на сборное дорожное покрытие. Покрытие собирается следующим образом: на подготовленную грунтовую площадку с выровненным уплотненным грунтом на плоскую поверхность выкладываются опорные элементы. Затем верхние панели устанавливаются так, чтобы в выемке каждого опорного элемента укладывались четыре выступа смежных деталей. При этом верхние части дорожного покрытия сдвинуты относительно опорных», — сообщили в вузе.
Места соединения могут быть заполнены цементно-песчаной смесью или другим гидроизоляционным составом. Полезная модель дает возможность создавать плотное дорожное покрытие, конструкция которого надежно удерживает элементы от продольного и поперечного смещения, без ограничений по длине и ширине. Рабочая нагрузка при этом распределяется одновременно на несколько элементов, что увеличивает срок эксплуатации дорожного полотна. Части дорожного покрытия имеют простую конструкцию и могут быть изготовлены промышленным способом.
В НовГУ была создана рабочая группа по доработке изобретения, в которую, помимо Владимира Родина, вошли директор Центра поддержки технологий и инноваций Владимир Тимофеев и заведующий лабораторией робототехники и мехатроники Александр Рак. «Мы внесли в проект ряд конструктивных доработок, — рассказал Рак. — В частности, была переработана конструкция узлов и компонентов, разработан способ их быстрого соединения, добавлены крепежные элементы и элементы энергогенерации. Принцип заключается в том, что кинетическая энергия движения транспорта и пешеходов по покрытию будет преобразовываться в электрическую энергию для освещения трассы с возможностью накопления в аккумуляторах».
Перед разработчиками стоит задача создать опытный образец покрытия для потенциальных партнеров в сфере дорожного хозяйства. В дальнейшем будет обсуждаться возможность тестирования покрытия на дорогах Новгородской области. Как сообщили ТАСС в пресс-службе вуза, также для дорожной сферы представители лаборатории беспилотных систем и цифровой инженерии НовГУ создали инновационную технологию для сканирования дорог. Ее испытали на участке автомобильной дороги Шимск — Старая Русса — Холм. Благодаря сканированию можно проверять точность измерений толщины асфальтового покрытия и других показателей. Работа по этому направлению ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».