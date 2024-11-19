Разработано дорожное покрытие, генерирующее энергию для освещения

В НовГУ была создана рабочая группа по доработке изобретения, в которую, помимо Владимира Родина, вошли директор Центра поддержки технологий и инноваций Владимир Тимофеев и заведующий лабораторией робототехники и мехатроники Александр Рак. «Мы внесли в проект ряд конструктивных доработок, — рассказал Рак. — В частности, была переработана конструкция узлов и компонентов, разработан способ их быстрого соединения, добавлены крепежные элементы и элементы энергогенерации. Принцип заключается в том, что кинетическая энергия движения транспорта и пешеходов по покрытию будет преобразовываться в электрическую энергию для освещения трассы с возможностью накопления в аккумуляторах».