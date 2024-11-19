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Десять сирот в Башкирии после совершеннолетия не обеспечили жильем

В Башкирии 10 сиротам не стали предоставлять жилье.

Источник: Комсомольская правда

В Архангельском районе Башкирии нарушили жилищные права десяти сирот. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.

Молодые люди были включены в список лиц, которые подлежат обеспечению благоустроенным жильем. Тем не менее, вопреки требованиям закона, после того, как им исполнилось 18 лет, им ничего не предоставили.

Прокурор района направил в суд иски о возложении на орган местного самоуправления обязанностей предоставить молодым людям жилые помещения. Инстанция удовлетворила требования надзорного ведомства.

Девятерым сиротам предоставили благоустроенные квартиры, еще один получил сертификаты на приобретение жилья.

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