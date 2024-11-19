Обнаружены аналоги оптоволокна в раковинах моллюсков-сердцевидок

В конце прошлого века ученые обнаружили, что это связано с тем, что на поверхности раковин сердцевидок присутствуют прозрачные для света «окна», механизмы работы которых оставались загадкой для биологов и физиков. Для получения подобных сведений ученые собрали образцы раковин Corculum cardissa и проследили за их взаимодействиями со светом, а также изучили их структуру и состав при помощи спектроскопов и сканирующих электронных микроскопов.