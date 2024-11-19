«Мусорные» гены играют важную роль в выживании коронавирусов

«Это открытие подчеркивает важность изучения того, как перемены в общей структуре генома вирусов влияют на их опасность и заразность. Похоже, что вся последовательность нуклеотидов, кодирующая геном вируса, а не только “инструкции” по сборке белковых молекул, оказывает влияние на его заразность и приспособленность. Мы пока почти ничего не знаем о этом аспекте эволюции вирусов», — пояснил научный сотрудник UUSM Стивен Голдштейн, чьи слова приводит пресс-служба медшколы.