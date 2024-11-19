Ростовских автомобилистов предупредили о тумане на дорогах

Кстати, на этой неделе в Ростове ожидается резкое потепление. Уже в среду, 20 ноября, воздух прогреется до +16 градусов. Аналогичная погода будет и в четверг. А средний показатель по Ростовской области в эти дни составит +12 градусов. Однако после резкого потепления в области вновь похолодает.