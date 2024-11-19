Ростовских автомобилистов предупредили о тумане на дорогах

Вечером во вторник, 19 ноября, Ростов окутал туман. Атмосферными фото с городскими пейзажами с этим атмосферным явлением ростовчане поделились в соцсетях. А в Госавтоинспекции горожан предупредили о правилах безопасности на дорогах.
Донским автомобилистам рекомендуют быть предельно внимательными за рулем, строго соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал. Также во время тумана лучше отказаться от резких маневров.
А пешеходам в Госавтоинспекции посоветовали использовать световозвращающие элементы.
Кстати, на этой неделе в Ростове ожидается резкое потепление. Уже в среду, 20 ноября, воздух прогреется до +16 градусов. Аналогичная погода будет и в четверг. А средний показатель по Ростовской области в эти дни составит +12 градусов. Однако после резкого потепления в области вновь похолодает.