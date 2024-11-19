Уральская общественница Герлах заявила на депутата Госдумы Ильтякова в прокуратуру

«У каждого человека свое мнение. Поэтому, если человек считает себя оскорбленным, и если человек считает, что это в ее адрес прозвучало, и то, что она сама соучастница, например, убийства — как говорится, братцы, на воре и шапка горит. Я желаю этому человеку удовлетворения ее ходатайства в том, чтобы ей все было объяснено, чтобы ей свыше пришло понимание, о чем шла речь. И если она считает, что в моих словах где-то вдруг прозвучало какое-то оскорбление — ну, это только в силу испорченности ее мышления, не более того», — высказался депутат.