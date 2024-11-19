Тело солдата обнаружено на погранзаставе возле Бреста

Утром 18 ноября на территории пограничной заставы «Теребунь» в Брестском районе обнаружен труп военнослужащего с признаками суицида, сообщает Брестская Краснознаменная пограничная группа имени Дзержинского.
Погибший, рядовой 2002 года рождения, был призван весной 2024 года. На месте обнаружения тела работает следственно-оперативная группа, устанавливая причины случившегося.
Командование Госпогранкомитета Беларуси и Брестской пограничной группы выражают соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.
Мы писали, что в горах Турции ищут двух сестер из Беларуси и это подтвердил МИД страны (все подробности здесь).