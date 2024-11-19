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Тело солдата обнаружено на погранзаставе возле Бреста

Следственно-оперативная группа работает на погранзаставе «Теребунь», где нашли тело солдата-срочника.

Источник: Комсомольская правда

Утром 18 ноября на территории пограничной заставы «Теребунь» в Брестском районе обнаружен труп военнослужащего с признаками суицида, сообщает Брестская Краснознаменная пограничная группа имени Дзержинского.

Погибший, рядовой 2002 года рождения, был призван весной 2024 года. На месте обнаружения тела работает следственно-оперативная группа, устанавливая причины случившегося.

Командование Госпогранкомитета Беларуси и Брестской пограничной группы выражают соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.

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