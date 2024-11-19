Свалку скелетов животных убрали на окраине Ростова

На окраине Ростова ликвидировали свалку костей животных и твердых коммунальных отходов. Об этом сообщили в прокуратуре Ростовской области.
Несанкционированная свалка находилась в Советском районе города возле одного из садовых товариществ. После публикации фото с мусором в СМИ прокуратура провела проверку. Оказалось, что органы местного самоуправления не предпринимали мер по устранению этого свалочного очага. Тогда прокуратурой главе администрации района было внесено представление. После чего свалку убрали.
— Кроме того, инициирован вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности, предусмотренной ст. 5.1 Областного закона «Об административных правонарушениях», — говорится в сообщении.