Свалку скелетов животных убрали на окраине Ростова

Несанкционированная свалка находилась в Советском районе города возле одного из садовых товариществ. После публикации фото с мусором в СМИ прокуратура провела проверку. Оказалось, что органы местного самоуправления не предпринимали мер по устранению этого свалочного очага. Тогда прокуратурой главе администрации района было внесено представление. После чего свалку убрали.