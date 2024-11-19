Уфимец получил срок после того, как бросил в полицейского стакан

В минувшем июне пьяный мужчина поругался с соседом. На место прибыли полицейские, и подсудимый не стал повиноваться их законным требованиям, принялся оскорблять стражей порядка и кинул в их сторону стеклянный стакан, осколки которого попали одному из правоохранителей в руку.