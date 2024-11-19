Уфимец получил срок после того, как бросил в полицейского стакан

Житель Уфы предстал перед судом из-за конфликта с полицейским. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры Башкирии.
В минувшем июне пьяный мужчина поругался с соседом. На место прибыли полицейские, и подсудимый не стал повиноваться их законным требованиям, принялся оскорблять стражей порядка и кинул в их сторону стеклянный стакан, осколки которого попали одному из правоохранителей в руку.
На мужчину завели уголовное дело по статьям «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Публичное оскорбление представителя власти». Он признал вину. Ленинский районный суд назначил ему 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 2,5 года.
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