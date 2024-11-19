Глава Администрации президента Крутой сказал про отток кадров из глубинки

Глава Администрации президента Дмитрий Крутой 19 ноября на заседании Президиума Всебелорусского народного собрания назвал приоритет будущей пятилетки, а это сильные регионы и остановка оттока кадров из глубинки, сообщает sb.by.
По словам Дмитрия Крутого, каждый год средний район Беларуси, который имеет 8−10 тысяч занятых в экономике, теряет 300−400 человек, которые уезжают на заработки.
«Основная цель — это остановить отток экономически активного населения», — отметил глава Администрации президента.
Руководителей районов нацелили на усиленную работу по срочному восстановление работы райагросервисов, строительных передвижных мехколонн, сельхозхимии, организаций, отвечающих за обслуживание доильных установок, бурение скважин воды, обеспечение топливом.
Кроме того, необходимо провести экономически обоснованное объединение хозяйств в привязке к лидерам, маякам района. А еще активно вовлекать в работу тех, кто нигде не трудоустроен.
«В разработанном проекте указа об усилении роли председателей районных исполнительных комитетов мы постарались сосредоточить внимание на решении этих актуальных вопросов», — подчеркнул Дмитрий Крутой.
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