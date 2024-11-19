Корабль «Прогресс МС-27» свели с орбиты и затопили в Тихом океане

Корабль отстыковался от модуля «Поиск» российского сегмента МКС в 15.53 мск 19 ноября. Его двигательная установка включилась в 19.11 мск и проработала почти четыре минуты. Она выдала импульс на торможение, после чего корабль сошел с орбиты, вошел в плотны слои атмосферы и разрушился.