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Корабль «Прогресс МС-27» свели с орбиты и затопили в Тихом океане

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Грузовой корабль «Прогресс МС-27», который днем во вторник отстыковался от Международной космической станции, вошел в атмосферу, несгоревшие элементы его конструкции упали в несудоходном районе Тихого океана, сообщил «Роскосмос».

«Прогресс МС-27» завершил свой полет. Грузовик, проработавший полгода в составе российского сегмента МКС, сведён с орбиты, вошел в плотные слои атмосферы и разрушился. Несгоревшие элементы конструкции корабля упали в несудоходном районе южной части Тихого океана", — говорится в сообщении.

Корабль отстыковался от модуля «Поиск» российского сегмента МКС в 15.53 мск 19 ноября. Его двигательная установка включилась в 19.11 мск и проработала почти четыре минуты. Она выдала импульс на торможение, после чего корабль сошел с орбиты, вошел в плотны слои атмосферы и разрушился.

«Прогресс МС-27» пристыковался к модулю «Поиск» российского сегмента МКС 1 июня 2024 года. Он привез на станцию сухие грузы для систем станции и экипажа МКС, топливо, воду и азот для пополнения атмосферы. Кроме того, он доставил на орбиту оборудование для научных экспериментов «Биополимер», «Взаимодействие-2», «Виртуал», «Коррекция», «Нейроиммунитет», «Пилот-Т» и «Ураган».

На место, которое «Прогресс МС-27» освободит на МКС, пристыкуется новый грузовой корабль «Прогресс МС-29», старт которого на ракете «Союз-2.1а» с Байконура запланирован 21 ноября.

космос