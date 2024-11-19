Топ-25 современных комедийных фильмов, которые точно поднимут вам настроение

Проверенный способ поднять настроение — просмотр хорошей комедии. Это отличная возможность отвлечься от тревожных мыслей, расслабиться и получить заряд позитива. «Газета.Ru» составила подборку лучших современных комедийных фильмов на любой вкус — от молодежных комедий до фильмов с тонким глубоким юмором.
«Дрянные девчонки».
Год: 2004
Популярная подростковая комедия «нулевых» рассказывает о жизни старшеклассников обычной школы в Иллинойсе. Главная героиня, 16-летняя Кэйди Хирон, возвращается с родителями-зоологами из Африки. В школе, куда попадает Кэйди, царят свои «законы джунглей». Утвердиться на верхушке школьной иерархии сложно. В этой борьбе все методы хороши: интриги, сплетни, клевета и коварство. Кэйди не просто входит в число «избранных», но и влюбляется в бывшего бойфренда главной звезды школы. А значит — война неизбежна.
Почему стоит посмотреть.
* Фильм основан на реальных историях. В основу сюжета легла книга Розалинды Вайсман «Королева улья, или Как выжить в мире девочек». Чтобы полнее раскрыть тему, автор брала интервью у подростков, из них сложился сюжет книги, а позже и сценарий фильма.
«Сорокалетний девственник».
Год: 2005
У 40-летнего Энди Ститцера, казалось бы, есть все, что нужно в жизни: хорошая работа, квартира, друзья. Но нет личной жизни. Одиночество он коротает с коллекцией фигурок героев комиксов, за компьютерными играми и караоке. Однажды друзья узнают, что причина странностей Энди — его девственность. Они решают во что бы то ни стало помочь ему решить проблему, но терпят фиаско. Однажды Энди встречает Триш, мать троих детей, и влюбляется в нее. Ему предстоит, но просто перебороть свой страх, но и признаться возлюбленной в том, что у него ни разу не было секса.
Почему стоит посмотреть.
* Актер, комик, звезда телесериала «Офис» Стив Карелл в главной роли.
«Знакомство с родителями».
Год: 2000
Медбрат Грег Факер (да-да, именно такую фамилию носит главный герой) отправляется в дом к родителям своей девушки Пэм. Он очень надеется понравиться ее семье и на месте сделать Пэм предложение. Но уже в пути его начинают преследовать неудачи. Авиакомпания теряет его чемодан, в котором лежало приготовленное для помолвки кольцо. Отец его избранницы, бывший сотрудник ЦРУ, с подозрением относится к молодому человеку и устраивает ему жесткие проверки. Цепочка нелепых случайностей — и надежды Грега понравиться родителям Пэм тают на глазах.
Почему стоит посмотреть.
* У фильма множество номинаций и наград. Бен Стиллер стал победителем кинопремии American Comedy Awards в номинации «Самый смешной актер» и обладателем награды MTV Movie Awards за лучшую комедийную роль.
«Брюс всемогущий».
Год: 2003
Популярный тележурналист Брюс Нолан вечно всем недоволен. Его сюжеты пользуются успехом, но амбициозному молодому человеку этого мало — он мечтает занять кресло телеведущего. Узнав, что эта должность досталась его конкуренту, журналист обращается к Богу с гневной тирадой. Тогда Господь предлагает Брюсу потрудиться за него, пока бог в отпуске. Сначала Брюс приходит в восторг от свалившихся на него возможностей: он удовлетворяет любые свои прихоти, снимает фантастические репортажи, благодаря чему восстанавливается на работе и расправляется с соперником. Но, помимо этого, ему приходится слушать мольбы и просьбы верующих. А в завершении он ссорится с любимой девушкой, и никакие божественные силы не могут ему помочь.
Почему стоит посмотреть.
* Комедия с Джимом Керри в главной роли не только поднимет настроение, но и заставит задуматься о том, что есть наши желания и всегда ли их волшебное исполнение приносит долгожданное счастье.
«50 первых поцелуев».
Год: 2004
Романтическая комедия об обаятельном ловеласе, который влюбился в девушку по имени Люси, лишившуюся кратковременной памяти после автомобильной катастрофы. Генри пытается придумать разные способы, чтобы вернуть возлюбленной воспоминания, но все тщетно — наутро она не помнит их встречи и знакомство приходится начинать заново. Генри находит гениальное, на его взгляд, решение: записывает для Люси видео с основными моментами их жизни. Девушка получает кассету вместе с инструкцией каждое утро.
Почему стоит посмотреть.
* Позитивная комедия о том, как ради любви можно изменить обстоятельства и измениться самому. Романтикам фильм точно придется по вкусу.
«Мальчишник в Вегасе».
Год: 2009
Даг Биллингс, без пяти минут молодой счастливый муж, хочет отпраздновать с друзьями предстоящее бракосочетание и за два дня до свадьбы устраивает мальчишник. Вместе с друзьями Филом и Стю, а также братом невесты Аланом они едут в Вегас и останавливаются в отеле «Дворец Цезарей». Наутро участники мальчишника в шоке: жених пропал, у Стю не хватает зуба, в шкафу обнаружен маленький ребенок, в комнате — курица, а в ванной — тигр. Что произошло ночью? Протрезвевшие приятели шаг за шагом восстанавливают события.
Почему стоит посмотреть.
* Комедия стала культовой: отсылки к фильму можно встретить в других картинах.
«Отель “Гранд Будапешт”.
Год: 2014
Авантюрная трагикомедия по мотивам рассказов Стефана Цвейга. Основные события фильма происходят между Первой и Второй мировыми войнами, хотя хронология и место действия в картине условны. Молодой Зеро Мустафа поступает на работу коридорным в роскошный отель «Гранд Будапешт». Его начальником становится старший консьерж — харизматичный месье Густав, соблазнитель богатых пожилых дам, останавливающихся в гостинице. Среди его подруг — мадам Д., с которой Густава связывают многолетние отношения. Она умирает при загадочных обстоятельствах, в числе ее наследников оказывается и старший консьерж отеля. Но это совсем не нравится членам ее семьи. В ходе борьбы за наследство Густав и Зеро оказываются втянутыми в опасные приключения.
Почему стоит посмотреть.
* Сюжет — серия испытаний для главных героев. Все начинается как забавное приключение. Но чем ближе финал, тем сильнее напряжение и все меньше происходящее похоже на комедию.
«Реальные упыри».
Год: 2014
Комедийный хоррор о компании вампиров-соседей. Им нелегко ужиться вместе в силу разного возраста, взглядов и жизненного багажа. По ночам они выходят на охоту в поисках жертв, а днем прячутся от солнечного света в доме. Привыкнуть к современным реалиям им непросто, особенно в бытовых делах. Но однажды в их доме появляется новичок по имени Ник. Он знакомит вампиров со своим другом программистом Стью, который обучает их новым технологиям. Несмотря на это, компании все время приходится быть начеку — спасаться от охотников за вампирами, полицейских и жутких ночных обитателей.
Почему стоит посмотреть.
* Картина — пародия на все знаковые вампирские фильмы.
«Славные парни».
Год: 2016
Комедийный детектив, действие которого происходит в 1970-е годы в Лос-Анджелесе. В автомобильной аварии погибает порнозвезда Мисти Маунтинс. Ее тетя миссис Гленн спустя пару дней после похорон замечает Мисти живую в окне. Чтобы разобраться в этой странной истории, миссис Гленн решает воспользоваться услугами детектива Холланда Марча. Одновременно с этим событием девушка по имени Амелия нанимает телохранителем Джексона Хили — он должен разобраться с людьми, которые за ней следят. В их числе, к несчастью, оказывается Марч, он вышел на след Амелии, расследуя дело порноактрисы. Хили ломает Марчу руку. Но вскоре Хили сам становится жертвой двух мордоворотов, которые избивают его. Он понимает, что Амелия в опасности, и просит о помощи Марча. «Славным парням» предстоит раскрыть целый заговор.
Почему стоит посмотреть.
* Фильм от одного из самых популярных сценаристов комедийных боевиков 90-х Шейна Блэка — создателя медиа-франшизы «Смертельное оружие».
«Мачо и ботан».
Год: 2012
Грег Дженко и Мортон Шмидт еще в школе терпеть не могли друг друга. Но неожиданно, оказавшись в полицейской академии, стали лучшими друзьями. Молодые полицейский не слишком умны и проницательны, они проваливают даже простые задания. Тем не менее им поручают важное дело: под видом старшеклассников внедриться в школу и найти дилера, который поставляет подросткам чипсы-наркотики. Возвращение в школу становится для них настоящим испытанием.
Почему стоит посмотреть.
* Герои-антиподы, работая «под прикрытием», все время попадают в нелепые ситуации. Спустя семь лет после окончания школы выясняется, что Грег и Мортон, хоть и инфантильные персонажи, но порядком отстали от жизни современных подростков и им приходится заново проживать многие моменты.
«Добро пожаловать в Zомбилэнд».
Год: 2009
Зомби-комедия о выживших после апокалипсиса. Из-за нашествия нежити человечество на Земле фактически уничтожено. Среди немногих оставшихся в живых парень по имени Коламбус. Он путешествует по территории США, которая теперь называется Zомбилэндом и ищет уцелевших людей. Коламбус встречает ковбоя Таллахасси, мечтающего убить как можно больше зомби, для этого у него есть запас оружия. Вместе они находят двух сестер и решают ехать с ними в парк развлечений, куда, по слухам, пока не добрались зомби.
Почему стоит посмотреть.
* Один из самых смешных фильмов про зомби с большим количеством шуток. Ужас на деле оказывается забавным и вовсе не страшным.
«Залечь на дно в Брюгге».
Год: 2008
Два наемных убийцы Кен и Рэй проваливают задание своего босса Гарри. Отправившись на дело, они случайно убивают мальчика. Гарри велит им уехать на некоторое время из Англии — залечь на дно в Брюгге. Так два киллера на Рождество оказываются в бельгийском городе в одной комнате — все отели под завязку забиты туристами. Рэй страдает от тоски и угрызений совести. Чуть легче ему становится, когда он встречает свою любовь — наркоторговку Хлою. Кен получает от босса приказ убить Рэя. Но тот уже и сам на грани самоубийства. От фатального шага его спасает Кен, который вдруг начинает испытывать едва ли не отцовские чувства к Рэю. Он советует молодому напарнику уехать из Брюгге и начать новую жизнь. Тем временем босс наемных убийц сам едет в Брюгге, недовольный тем, что Кен не выполнил его приказ.
Почему стоит посмотреть.
* Необычная криминальная трагикомедия, наполненная мрачным юмором, противоречивыми событиями и философскими смыслами. Сценарий фильма отмечен множеством наград.
«1+1».
Год: 2011
Комедийная драма об успешном аристократе Филиппе, который волею случая оказался прикован к инвалидному креслу. Он ищет себе помощника и, отсмотрев нескольких кандидатов, нанимает на работу чернокожего пройдоху Дрисса. Тот был на сто процентов уверен в отказе, ему была нужна лишь отметка, чтобы и дальше получать пособие по безработице. Но неожиданно Дрисс, лишенный манер, условностей и хорошего воспитания, попадает в богатый дом. Новый помощник не собирается относиться к своему боссу как к беспомощному калеке. С появлением Дрисса жизнь Филиппа снова начинает играть яркими красками.
Почему стоит посмотреть.
* Сюжет основан на реальной истории. В финале картины дается информация о том, как сложилась жизнь прототипов главных героев.
«Зомби по имени Шон».
Год: 2004
Жизнь Шона не слишком удалась: скучная работа консультантом, дрязги соседей и ссоры с подругой. Одна радость — посидеть в пабе «Винчестер» с другом Эдом. Возможно, все так бы и продолжалось, но в городе начинается зомби-апокалипсис. В тот день Шон в очередной раз ссорится со своей подругой Лиз и вместе с Эдом напивается в пабе. На выходе приятели сталкиваются с парочкой зомби. Выяснив, что началось нашествие, Шон и Эд, вооружившись, бросаются спасать себя и друзей.
Почему стоит посмотреть.
* Комедия ужасов, наполненная остроумной пародией на киноштампы.
«Типа крутые легавые».
Год: 2007
Одержимый работой полицейский Николас Эйнджел переведен из Лондона в небольшую деревню Сэнфорд. Здесь его рвение и таланты не будут слишком мозолить глаза коллегам. На месте в напарники ему дают наивного констебля Дэнни Баттермана. Николасу тяжело привыкнуть к новой жизни в тихом месте. Но через некоторое время в деревне происходит серия убийств. Все, кроме Эйнджела, полагают, что это несчастные случаи. Он в одиночку начинает расследование.
Почему стоит посмотреть.
* Еще одна популярная комедия от Эдгара Райта с Саймоном Пеггом и Ником Фростом в главных ролях. Фильм — язвительная пародия на детективы и боевики, в нем масса отсылок к другим картинам о полицейских.
«День выборов».
Год: 2007
Комедия от «Квартета И». Сотрудники радиостанции образуют предвыборный штаб, когда их главный босс, олигарх Эммануил Гедеонович, решает выдвинуть в Поволжье своего кандидата, чтобы припугнуть конкурентов. У сотрудников всего неделя «на раскрутку», в их распоряжении теплоход, на котором они передвигаются по разным населенным пунктам и ведут агитацию.
Почему стоит посмотреть.
* Много узнаваемых комических ситуаций, фарса, юмора, взятых из реалий выборных кампаний.
«Три идиота».
Год: 2009
Друзья по колледжу Фархан и Раджу отправляются на поиски своего товарища Ранчо, с которым они делили комнату в общежитии. Ранчо в юные годы отличался от своих приятелей — он учился ради знаний, а не ради диплома, и применял эти знания в жизни. Из-за этого у парня возник конфликт с директором колледжа. Ко всему прочему Ранчо стал встречаться с его дочерью Пией. За время учебы приятели не раз попадали в передряги, но от этого их дружба только крепла. Однако в день вручения дипломов Ранчо неожиданно уехал, никому ничего не объяснив. И с тех пор друзья не знали, где он. Они разыскивают дом Ранчодаса, но перед ними совсем другой человек. На стене у него диплом их колледжа и фото с друзьями, но это не Ранчо. И теперь им предстоит выяснить тайну друга.
Почему стоит посмотреть.
* Фильм собрал в прокате более 3 млрд индийских рупий и четыре года возглавлял список самых кассовых фильмов Болливуда.
«День радио».
Год: 2008
Еще одна зажигательная комедия от «Квартета И». У популярной радиостанции «Как бы радио» под угрозой срыва важный эфир. Оказывается, конкуренты перехватили тему и уже запустили марафон на своей волне. Срочно нужна новая идея для эфира. Единственный подвернувшийся вариант — авария в Японском море небольшого судна, перевозящего цирковой зверинец. Из этой пустяковой ситуации команда «Как бы радио» делает катастрофу мирового масштаба.
Почему стоит посмотреть.
* Уморительная комедия с большим количеством нелепых ситуаций и смешных диалогов.
«Маленький Николя».
Год: 2009
Семейная комедия, снятая по мотивам одноименной серии книг Рене Госинни. Мальчик по имени Николя узнает от своего друга, как изменилась у того жизнь после рождения младшего брата. Николя опасается, что та же участь может постигнуть и его. Ему кажется, что родители странно себя ведут. И Николя придумывает план, как не допустить появления «конкурента» в своей семье.
Почему стоит посмотреть.
* Добрый фильм без пошлого юмора и морализаторства. События излагаются с точки зрения главного героя, а юмор проистекает из его непонимания поведения взрослых. В то же время действия взрослых также показаны в сатирическом ключе.
«Дюплекс».
Год: 2003
Молодая пара — писатель Алекс и его жена Нэнси — переезжают в апартаменты своей мечты. Но «в нагрузку» им досталась милая старушка — миссис Коннелли, у которой есть право на пожизненное проживание на втором этаже их квартиры. Вскоре она делает невыносимой жизнь новых владельцев дуплекса. И тогда Алекс и Нэнси, доведенные до безумия выходками соседки, начинают строить планы по ее устранению.
Почему стоит посмотреть.
* Актерская игра. Прекрасный дуэт известного комика Бена Стиллера и обладательницы «Золотого глобуса» Дрю Берримор. Британская актриса Айлин Эссель отлично справилась с ролью «милой» старушки-соседки.
«Эльф».
Год: 2003
Малыш из приюта, забравшийся в мешок Санта-Клауса, оказался у эльфов. Он был усыновлен одним из них и получил имя Бадди. Но однажды он узнает о тайне своего происхождения. Взрослый Бадди отправляется в Нью-Йорк, чтобы найти своего отца. Тот отказывается верить, что странный мужчина в маскарадном костюме — его сын.
Почему стоит посмотреть.
* Добрая семейная рождественская комедия.
«SuperПерцы».
Год: 2007
Два старшеклассника Сэт и Эван — не самые популярные парни в школе. О внимании девушек им приходится только мечтать. Друзья отправляются на вечеринку, обещая одноклассникам решить проблему со спиртным. Добыча алкоголя оборачивается чередой приключений с полицией, поддельными документами, кражей и шантажом. Приехав с выпивкой на вечеринку, друзья производят фурор и оказываются в центре внимания.
Почему стоит посмотреть.
* Популярная молодежная комедия о взрослении, сочетающая юмор и многообразие проблем подросткового возраста.
«Примадонна».
Год: 2016
Биографическая трагикомедия о светской диве Флоренс Фостер Дженкинс, умудрившейся стать успешной оперной певицей, не обладая слухом и голосом. Действие происходит в Нью-Йорке в 1944 году. 74-летняя Флоренс решает стать звездой оперной сцены. У нее нет для этого данных, зато есть много денег, дающих возможность нанять лучших учителей и импресарио. В числе самых близких ей людей Клэр Бэйфилд, который, выполняя капризы Флоренс, не гнушается отношениями с молодой любовницей.
Для Дженкинс нанимают молодого талантливого пианиста Косме Макмуна. Он в шоке от первой репетиции с Флоренс — ведь она совершенно не умеет петь. Но быстро включается в игру, которую ведет все окружение светской львицы. Мечта Дженкинс — выступить в Карнеги-холле. Как ни странно, концерт проходит успешно, неискушенная публика, среди которой много военных, устраивает ей овацию. Но даже шантаж и попытки подкупа не могут закрыть рот музыкальным критикам.
Почему стоит посмотреть.
* Атмосфера Америки 1940-х, красочный ретро-стиль.
«Всегда говори “Да”.
Год: 2008
Нелюдимый и сварливый Карл Аллен плохо ладит с окружающими. Однажды благодаря бывшему однокласснику он попадает на семинар и там заключает странный контракт: всегда и всему говорить «да». За каждое «нет» судьба будет жестоко наказывать его. Жизнь Карла стремительно меняется, он встречает свою любовь, становится популярным, помогает другим, обретает кучу друзей и занимается всеми видами хобби. Когда новая возлюбленная предлагает Карлу жить вместе, он не может ответить отказом, хотя не готов к этому. И тогда он решает расторгнуть контракт.
Почему стоит посмотреть.
* Фильм основан на биографической книге британского писателя, журналиста и продюсера Денни Уолласа, который попробовал в течение года говорить только «да».
«Евротур».
Год: 2004
Выпускник Скотт Томас ради изучения немецкого языка ведет переписку с жителем Германии Майком. Друг пишет, что собирается приехать в Америку и познакомиться со Скоттом. Но его приятель Купер высказывает опасения, что это маньяк. В итоге Скотт пишет Майку грубое сообщение. А вскоре узнает, что Майк, а точнее Мике — красавица-блондинка, которой он нравится. Девушка обижена. И Скотт вместе с Купером решает ехать в Европу, чтобы лично попросить у нее прощения, а заодно отведать «безумного европейского секса».
Почему стоит посмотреть.
* Легкая молодежная комедия — роуд-муви с незатейливым сюжетом и забавными персонажами.