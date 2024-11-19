Топ-25 современных комедийных фильмов, которые точно поднимут вам настроение

Друзья по колледжу Фархан и Раджу отправляются на поиски своего товарища Ранчо, с которым они делили комнату в общежитии. Ранчо в юные годы отличался от своих приятелей — он учился ради знаний, а не ради диплома, и применял эти знания в жизни. Из-за этого у парня возник конфликт с директором колледжа. Ко всему прочему Ранчо стал встречаться с его дочерью Пией. За время учебы приятели не раз попадали в передряги, но от этого их дружба только крепла. Однако в день вручения дипломов Ранчо неожиданно уехал, никому ничего не объяснив. И с тех пор друзья не знали, где он. Они разыскивают дом Ранчодаса, но перед ними совсем другой человек. На стене у него диплом их колледжа и фото с друзьями, но это не Ранчо. И теперь им предстоит выяснить тайну друга.