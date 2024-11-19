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В районе Новошахтинска уничтожен БПЛА

Вечером во вторник в Ростовской области сбили беспилотник.

Вечером во вторник, 19 ноября, в Ростовской области средствами противовоздушной обороны был уничтожен беспилотник. Об этом в своем телгерам-канале сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

БПЛА был сбит в районе Новошахтинска. Как уточнил Юрий Слюсарь, обошлось без пострадавших и последствий на земле.

Напомним, что в ночь на вторник в Белокалитвинском районе из-за падения беспилотника на трассе пострадал водитель грузовика, который остановился на дороге для отдыха. Пострадавшим оказался житель Волгограда. Мужчина был госпитализирован. Всего же в ночь на 19 ноября на Дону средствами ПВО было уничтожено 11 беспилотников.