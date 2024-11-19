В районе Новошахтинска уничтожен БПЛА

Напомним, что в ночь на вторник в Белокалитвинском районе из-за падения беспилотника на трассе пострадал водитель грузовика, который остановился на дороге для отдыха. Пострадавшим оказался житель Волгограда. Мужчина был госпитализирован. Всего же в ночь на 19 ноября на Дону средствами ПВО было уничтожено 11 беспилотников.