В районе Новошахтинска уничтожен БПЛА

Вечером во вторник, 19 ноября, в Ростовской области средствами противовоздушной обороны был уничтожен беспилотник. Об этом в своем телгерам-канале сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
БПЛА был сбит в районе Новошахтинска. Как уточнил Юрий Слюсарь, обошлось без пострадавших и последствий на земле.
Напомним, что в ночь на вторник в Белокалитвинском районе из-за падения беспилотника на трассе пострадал водитель грузовика, который остановился на дороге для отдыха. Пострадавшим оказался житель Волгограда. Мужчина был госпитализирован. Всего же в ночь на 19 ноября на Дону средствами ПВО было уничтожено 11 беспилотников.