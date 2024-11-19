В Новочеркасске запустили выпуск двигателей для вагонов метро

— Запуск производства асинхронных тяговых электродвигателей четырех новых типов на предприятии имеет огромное значение не только для Ростовской области, но и для всей страны. Это яркий пример успешной реализации политики импортозамещения и достижения технологического суверенитета в важнейшей отрасли — железнодорожном машиностроении, — подчеркнул заместитель губернатора Игорь Сорокин.