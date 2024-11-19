В Новочеркасске запустили выпуск двигателей для вагонов метро

В Новочеркасске запустили выпуск асинхронных тяговых электродвигателей четырех новых типов. Причем их производство является первым в стране. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.
Как говорится в сообщении, двигатели этого типа применяются в вагонах метро, современных электричках, маневровых тепловозах и электровозах. Для производства двигателей завод Новочеркасска отремонтировал действующие цеха и приобрел 49 единиц нового оборудования.
Общая сумма инвестиций в производства двигателей составила более шести миллиардов рублей. Из них более пяти миллиардов составляют два льготных займа от фонда развития промышленности.
— Запуск производства асинхронных тяговых электродвигателей четырех новых типов на предприятии имеет огромное значение не только для Ростовской области, но и для всей страны. Это яркий пример успешной реализации политики импортозамещения и достижения технологического суверенитета в важнейшей отрасли — железнодорожном машиностроении, — подчеркнул заместитель губернатора Игорь Сорокин.