В школах Калининграда в среду объявлено свободное посещение из-за усиления ветра

«Подписала распоряжение о введении сегодня с 22 часов режима “повышенная готовность” в связи с поступившим штормовым предупреждением. Это означает бессонную ночь для руководителей и дежурных специалистов “Управления по делам ГО и ЧС”, “Городских лесов”, “Чистоты”, “Гидротехника”, “Калининград-ГорТранса”, “Калининградтеплосети”,»КСЗ’и «ГДСР». В школах объявлено «свободное посещение» (если ребёнок не пойдёт на учёбу, не забудьте предупредить классного руководителя)".