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В школах Калининграда в среду объявлено свободное посещение из-за усиления ветра

Если ребёнок в среду не пойдёт на учёбу, об этом следует предупредить классного руководителя.

Власти Калининграда приняли решение о введении режима повышенной готовности из-за ухудшения погодных условий. По этой причине в школах города объявлено «свободное посещение». Об этом в своем телеграм-канале сообщила сити-менеджер Елена Дятлова.

«Подписала распоряжение о введении сегодня с 22 часов режима “повышенная готовность” в связи с поступившим штормовым предупреждением. Это означает бессонную ночь для руководителей и дежурных специалистов “Управления по делам ГО и ЧС”, “Городских лесов”, “Чистоты”, “Гидротехника”, “Калининград-ГорТранса”, “Калининградтеплосети”,»КСЗ’и «ГДСР». В школах объявлено «свободное посещение» (если ребёнок не пойдёт на учёбу, не забудьте предупредить классного руководителя)".

отметила глава города
Дятлова напомнила, что о возможных происшествиях следует сообщать по телефону единой городской дежурно-диспетчерской службы 59−64−00, или 112.

Ранее о решении ввести режим повышенной готовности и отправить школьников на «дистант» сообщили власти Пионерского.

образование