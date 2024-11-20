От катка в Центральном парке Воронежа отказались из-за состояния оборудования

Этой зимой в Воронеже не будут размещать каток на парковке Центрального парка, сообщили в городской администрации во вторник, 19 ноября. По информации регионального министерства физкультуры и спорта, оборудование катка уже изношено и нуждается в замене и ремонте.
Главный городской каток будет размещен на Адмиралтейской площади.
— В новогодние праздники все желающие смогут не только покататься на коньках, но и совершить прогулки по Петровской набережной — первой и второй ее очереди, — уточнили в пресс-службе мэрии.
Помимо катка, Адмиралтейская площадь в этом году будет украшена колоннами, световым тоннелем, фотозоной «Елочные вставки» со спилами живых елей и световым шатром вокруг памятника «300 лет Российскому флоту».
Украшенную площадь Ленина в центре Воронежа планируют открыть к 25 декабря. Концепция оформления пространства сохранит основные конструктивные элементы, как и в прошлом году. Основным визуальным эффектом станет «звездное небо», которое шатром накроет площадь от верхушки новогодней елки.