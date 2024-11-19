Коронавирус напоминает о себе

Также Роспотребнадзор продолжает следить за ситуацией с XEC — еще одним вариантом COVID-19, вызвавшим беспокойство ученых. Впервые XEC был обнаружен в августе 2024 года — среди образцов, собранных медиками в Берлине двумя месяцами ранее. Самые первые случаи этого варианта зафиксировали в Италии еще в мае. XEC представляет собой комбинацию KP.3.3 и KS.1.1 — предполагается, что он образовался, когда один человек заразился сразу двумя этими штаммами. Он распространяется быстрее, чем другие мутации вируса. В России первые случаи XEC были обнаружены в конце сентября; во вторник Роспотребнадзор отчитался, что за все время наблюдения зафиксировал в стране 45 случаев. Неделей ранее сообщалось о 33 случаях.