Уфимский уролог рассказал, чем опасно длительное воздержание от секса

Слишком долгое воздержание, считает Аглиуллин, гораздо быстрее приближает климакс и старость. Дело в том, что организм способен отключать те функции, которые никак не используются. В связи с этим может упасть гормональный фон, заснуть яичники и сломаться метаболизм.