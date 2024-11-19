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Уфимский уролог рассказал, чем опасно длительное воздержание от секса

Врач из Уфы назвал опасности от долгого отсутствия секса.
Источник: Комсомольская правда

Уролог, андролог, хирург из Уфы Ильнур Аглиуллин рассказал, чем опасно длительное воздержание от секса. По словам специалиста, отсутствие интимной близости способно отрицательно сказаться не только на физическом состоянии, но и на психическом.

Слишком долгое воздержание, считает Аглиуллин, гораздо быстрее приближает климакс и старость. Дело в том, что организм способен отключать те функции, которые никак не используются. В связи с этим может упасть гормональный фон, заснуть яичники и сломаться метаболизм.

Без интимной близости у женщин могут случаться приливы и перепады настроения, а также способна развиться бессонница. Также это грозит разрушением зубов, ногтей, волос, костей, сухостью кожи и появлением на ней морщин.

Из-за долгого отсутствия секса у мужчин гораздо реже случаются спонтанные эрекции, быстрее происходит семяизвержение, оргазм ощущается не так ярко, уменьшается число активных сперматозоидов, а также изменяются характеристики эякулята.

Ильнур Аглиуллин отмечает, что отличный секс гарантированно продлевает молодость.

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