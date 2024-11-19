Врио губернатора Ростовской области с рабочим визитом приехал в Шахты

Во время поездки Юрий Слюсарь выделил несколько проблем в городе. По его словам, дороги в Шахтах требуют ремонта. А один из участков дороги в поселке Артем был подтоплен сточными водами. Поэтому сейчас работы там простаивают, так как, чтобы положить новый асфальт, участок должен просохнуть. А в поселке ХБК аварийный участок власти пообещали заменить за пару дней. Также врио губернатора обратил внимание на проблемы в городе с вывозом мусора.