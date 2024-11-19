На Кубани из-за травли в школе дети бояться ходить на уроки

В одной из школ на Кубани дети бояться ходить на уроки из-за травли со стороны сверстников. Сейчас в этом разбирается полиция. Об этом сообщают наши коллеги из «КП-Кубань».
В полицию поступило видео, на котором были записаны все издевательства над подростками. Школьные хулиганы запугивали своих одноклассников, били их, а потом заставляли становиться на колени, чтобы просить прощения. После чего побои продолжались. По словам одной из родительниц, достается не только детям, но и учителям. Так, во время урока школьники заплевывают педагогов.
Сейчас в случившемся разбирается полиция. Проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.