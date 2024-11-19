В России начали производить мобильные укрытия от ядерного взрыва

Для заказа на сайте поставщика надо уточнить, в какой климатической и сейсмической зоне живет клиент (по официальной информации, «КУБ-М» можно поставить даже среди вечной мерзлоты). А также самостоятельно оценить, попадает ли ваш район в область радиоактивного или химического поражения, грозят ли пожары и другие «опасные природные явления». Кроме того, следует оценить сколько человек будут искать спасение в убежище.