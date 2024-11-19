В России начали производить мобильные укрытия от ядерного взрыва

МЧС запустило массовое производство укрытий в виде контейнеров, где можно будет переждать даже ядерный удар. Внутри есть туалеты и «кровати», а перевозить эти укрытия можно автотранспортом. Разработчик утверждает, что срок его эксплуатации — более 50 лет. Корреспондент «Газеты.Ru» попробовала приобрести себе такое убежище.
В России впервые начали массово делать «мобильные укрытия», которые могут частично защитить от поражающих факторов ядерного взрыва. О старте серийного производства отчитался производитель — научно-исследовательский институт МЧС (ФГБУ ВНИИ ГОЧС).
Убежище, визуально похожее на обычный транспортный контейнер, назвали «КУБ-М». По уверениям разработчика, такой «куб» способен спасти от «воздушной ударной волны и светового излучения ядерного взрыва», «проникающей радиации и радиоактивного загрязнения местности». Внутри у его временных обитателей, как минимум, ~будут туалеты и кровати~ (схожие с верхними полками в плацкартном вагоне).
Пресс-служба института МЧС отказалась раскрыть «Газете.Ru» предполагаемую стоимость «куба». Но в интернете подобные укрытия уже предлагают ~за 38 млн руб.~ Продавец также торгует широким набором тематических товаров, от готовых укрытий до деталей, из которых, при желании, можно собрать свой бункер: герметические двери, вентиляторы, «противовзрывные устройства» и т.д. (проект собственного убежища можно заказать там же всего за 100 тыс. руб.).
«В наличии [»кубов«МЧС] нет. ~Изготовление до 240 рабочих дней в зависимости от вашей потребности (сам производитель подчеркивает, что “изготовление и монтаж” занимают менее трех месяцев — “Газета.Ru”). [Работаем] только с организациями. [По предоплате] 50% аванс и 50% по готовности»,~ — сообщил онлайн-консультант компании корреспонденту «Газеты.Ru».
Для заказа на сайте поставщика надо уточнить, в какой климатической и сейсмической зоне живет клиент (по официальной информации, «КУБ-М» можно поставить даже среди вечной мерзлоты). А также самостоятельно оценить, попадает ли ваш район в область радиоактивного или химического поражения, грозят ли пожары и другие «опасные природные явления». Кроме того, следует оценить сколько человек будут искать спасение в убежище.
Конкретно «КУБ-М» рассчитан на 54 человека, но это число можно увеличить, соединяя несколько контейнеров, как предусмотрительно указал разработчик. Главный плюс «куба» ~не вместительность, а мобильность~. В отличие от капитальных укрытий, контейнер можно перевозить «даже автомобильным транспортом» с места на место, подключая к имеющимся инженерным сетям. Если таких нет, ~ «куб» автономно продержится двое суток.~
«~Для его сборки требуется не более трех суток~, в то время как для строительства стационарного укрытия — не менее восьми месяцев… Срок эксплуатации “КУБа”… составляет не менее полувека, а количество демонтажей и переустановок измеряется десятками раз», — отмечает производитель.
Куб каждому желающему.
Спасительный «куб» в России ~разработали еще в 2017 году~. Однако до последнего времени производитель не мог преодолеть бюрократические препоны — убежища не разрешали поставлять кому-то, кроме самого МЧС, поскольку на проект были потрачены государственные деньги. Летом 2023 года институт-разработчик подписал «революционное» соглашение с МЧС (как назвал его замначальника института Владимир Мошков), которое позволило передать наработки, в том числе желанное укрытие «всем желающим». Комментируя решение, Мошков заявил, что ~ «куб» уже хотят получить «десятки организаций».~
«[Теперь] приобрести его смогут все желающие, в том числе предприятия нефтегазового, добывающего и энергетического комплекса и другие», — прокомментировал Мошков.
Среди ситуаций, в которых «куб» может пригодиться, перечислены нейтральные «природные бедствия и техногенные происшествия» (хотя ядерная угроза в описании убежища упоминается первой). РИА Новости при этом отмечало, что ~новые «мобильные» укрытия понадобились «с учетом опыта проведения специальной военной операции» на Украине~ (ведь «куб» защищает не только от ядерного удара, но и «фугасного и осколочного действия обычных средств поражения»).
Бетон от осколков.
Весной 2024-го вопрос мобильных укрытий вышел на государственный уровень. Правительство предложило добавить конструкции «блок-модульного типа» в официальный перечень объектов гражданской обороны. Последние по нормативам должны защищать, в том числе, от ядерного, химического и биологического оружия, пожаров и аварий «на потенциально опасных биологических объектах».
Пока документ не приняли, а в граничащих с Украиной областях, кроме стандартных подвалов многоэтажек, в качестве убежищ применяют свои «мобильные конструкции» — простейшие укрытия из бетонных блоков. В Белгородской области их массово ставят на остановках, в парках, на пешеходных переходах. Несмотря на простоту устройства, сооружений все равно не хватает.
«Мы не можем физически поставить [укрытия] по всему городу, да и в этом необходимости нет, поэтому нужно ставить, там, где есть обстрелы, где есть угроза массовых обстрелов, там, где у нас “горит”, — говорилосенью 2024-го губернатор белгородского региона Вячеслав Гладков.
Местные программисты, как и власти, на этом фоне создают карты и боты, через которые можно уточнить нахождение ближайшего «модульного укрытия».
«Человек — такое существо, которое привыкает ко всему. Люди из других регионов пишут: “Пора валить”… Но мы же живем не в вакууме и зависим от определенных факторов. Пока мы принимаем решение оставаться здесь… Меня родители так научили: нужно помогать людям, если есть возможность», — отмечал разработчик подобного приложения по поиску укрытий Андрей Созыкин.