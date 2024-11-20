«Один чемодан получили, а второй так и не приехал»: два десятка пассажиров рейса Санкт-Петербург — Калининград остались без багажа

Два десятка жителей региона, летевших рейсом авиакомпании «Россия» из Санкт-Петербурга в Калининград остались без багажа. Об этом «Клопс» рассказал один из пострадавших Алексей.
По словам мужчины, во вторник, 19 ноября, в 16:10 пассажиры сели в лайнер в Пулково и без задержек добрались до дома. В Храброво люди ожидали у ленты свои чемоданы, но так и не получили их.
«Нам никто ничего не объяснял, просто лента остановилась, и мы заволновались. Стали выяснять, но никто ничего не знает. Сказали, звоните завтра в обед, если раньше не найдём, но это точно будет не сегодня», — жалуется Андрей.
Калининградец добавил, что некоторые получили часть багажа.
«Один чемодан выдали, а второй так и не приехал по этой великолепной ленте. Удивило равнодушие представителей компании», — отмечает Андрей.
«Клопс» направил запрос в авиакомпанию «Россия», но на момент написания заметки ответа не последовало.