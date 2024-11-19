Бойцу, который три недели в одиночку сдерживал ВСУ, посвятили песню

Сослуживцы Закарье считали его погибшем. Бойцы даже приходили в его родной дом и приносили соболезнования. Но мать героя не верила в его гибель. А позже выяснилось, что Закарье три недели без еды и воды просидел один в окопе. И в таком состоянии смог сдерживать удары противника. Спас бойца беспилотник с едой. А еще с помощью дрона разведчика мужчина смог уйти из окопа и перейти минное поле.