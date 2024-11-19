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Бойцу, который три недели в одиночку сдерживал ВСУ, посвятили песню

Сослуживцы бойца из Дагестана считали его погибшим, а он без еды и воды неделями сидел в окопе.

Источник: Комсомольская правда

Бойцу из Дагестана Закарье Алиеву, который три недели просидел в окопе и в одиночку сдерживал ВСУ, посвятили песню. Об этом сообщает «КП-Северный Кавказ».

Сослуживцы Закарье считали его погибшем. Бойцы даже приходили в его родной дом и приносили соболезнования. Но мать героя не верила в его гибель. А позже выяснилось, что Закарье три недели без еды и воды просидел один в окопе. И в таком состоянии смог сдерживать удары противника. Спас бойца беспилотник с едой. А еще с помощью дрона разведчика мужчина смог уйти из окопа и перейти минное поле.

Узнав эту историю, бард из Латвии вдохновился на написание песни. В коротких фразах он изложил историю бойца.