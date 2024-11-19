В Евпатории пенсионерка устроила в квартире кошачье кладбище

В Евпатории в квартире пенсионерки с деменцией обнаружили 30 кошек. Все хвостатые были больными и голодными. Об этом сообщает «КП-Крым».
Как оказалось, из-за того, что у женщины была деменция, она забывала не только есть сама, но и не кормила животных. А еще пенсионерка не убирала за хвостатыми, поэтому ее жилье превратилось в один большой кошачий лоток.
Узнав о случившемся, зооволонтеры решили спасти котов. Когда они зашли в квартиру, то обнаружили кроме живых мурлык несколько трупов их сородичей. Сейчас животных обследуют врачи, ставят им капельницы, уколы. А еще ищут новых хозяев.
А бабушку собираются госпитализировать. Так как на днях она сломала ногу, а ухаживать за ней некому, так как нет родных.