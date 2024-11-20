Что можно и нельзя делать в Федотов день 20 ноября, когда узнают про холод

Православная церковь 20 ноября вспоминает святого Феодота. В народе принято отмечать Федотов день. Но есть еще одно название — день Федота Ледостава. Все дело в том, что с указанного периода на реках появлялся гололед. А еще по погоде 20 ноября было принято узнавать о затяжном холоде.