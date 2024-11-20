Что можно и нельзя делать в Федотов день 20 ноября, когда узнают про холод

Православная церковь 20 ноября вспоминает святого Феодота. В народе принято отмечать Федотов день. Но есть еще одно название — день Федота Ледостава. Все дело в том, что с указанного периода на реках появлялся гололед. А еще по погоде 20 ноября было принято узнавать о затяжном холоде.
Что нельзя делать 20 ноября.
Рыбакам в указанную дату запрещено продавать свой улов. Кроме того, женщины 20 ноября никогда не вязали. Кроме того, не рекомендуется в Федотов день быть нерешительным.
Что можно делать 20 ноября.
По традиции, в Федотов день было принято готовить различные блюда из рыбы, а также приглашать на ужин гостей. Все косточки от рыбы старались выбросить в снег. Считалось, что это может поспособствовать хорошему улову.
Согласно приметам, появившийся гололед указывает, что холода продержаться долгое время. Снег предупреждает о половодье весной.
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