«К счастью, боль отступила, и пела она нереально!» Певица Наталья Подольская спела дуэтом с мужем после трудного концерта в Новополоцке

Именно поэтому певица так стремительно — сразу же после выступления в Новополоцке — и была вынуждена мчаться в Москву. Кажется, адская боль в шее перестала беспокоить Наталью, впрочем, нельзя исключать, что уколы делают свое дело. Так или иначе, но Подольская и на сцене пела, и в зале под песни своего супруга, что называется, отрывалась на все сто!