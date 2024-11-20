«К счастью, боль отступила, и пела она нереально!» Певица Наталья Подольская спела дуэтом с мужем после трудного концерта в Новополоцке

Уроженка Могилева певица Наталья Подольская спела дуэтом с мужем после трудного концерта в Новополоцке.
Не так давно мы писали о том, что певица Наталья Подольская приехала в Новополоцк Витебской области, чтобы выступить на открытии фестиваля «Хали-Хало». Как честно призналась певица, еще вылетая в Беларусь из Москвы она почувствовала острую боль: свернуло шею так, что просто слезы потекли из глаз! В Новополоцке певица все-таки выступила, правда, для этого пришлось колоть обезболивающие.
В Новополоцке певица пела, превозмогая боль. Фото: личная страница Натальи Подольской в соцсети.
Белорусы принимали Наталью невероятно тепло, артистка призналась, что такую искреннюю и теплую публику она встречает крайне редко.
Выступление в Новополоцке было непростым. Фото: личная страница Натальи Подольской в соцсети.
Увы, на этом неприятности тогда не закончились: обратный рейс из Беларуси в Москву почему-то отменили, а Наталья Подольская и ее команда была вынуждена экстренно добираться в Россию на автомобилях. Тогда фолловеры обратили внимание на эту стремительность, впрочем, уже скоро ее мотивы и причина прояснились.
Дело в том, что в субботу, 16 ноября 2024 года, муж Наташи Владимир Пресняков давал большой сольный концерт на одной из крупнейших концертных площадок Москвы. Понятное дело, что и Наталья в тот вечер обязательно должна была выйти на сцену, чтобы исполнить совместные с супругом дуэтные песни. Их у пары немало, все — проверенные хиты!
Именно поэтому певица так стремительно — сразу же после выступления в Новополоцке — и была вынуждена мчаться в Москву. Кажется, адская боль в шее перестала беспокоить Наталью, впрочем, нельзя исключать, что уколы делают свое дело. Так или иначе, но Подольская и на сцене пела, и в зале под песни своего супруга, что называется, отрывалась на все сто!
Две белоруски были несказанно рады видеть друг друга. Фото: личная страница Юлии Кобяковой в соцсети.
Делала она это, к слову, в компании с родной сестрой Юлианой, сыновьями, племянницами и гостями из Беларуси, которых специально пригласили на концерт. В зале был белорусский блогер Влад Кобяков вместе со своей женой Юлией.
Наталья Подольская весело отплясывала вместе с Юлией Кобяковой, настроение и атмосфера — шикарные, потом было и совместное фото.
Встреча в закулисье. Фото: личная страница Влада Кобякова в соцсети.
«Это было огонь! Три часа кайфа для ушей, три часа качественной музыки, одним словом, фирмА! Спасибо за приглашение, Владимир Пресняков и Наталья Подольская!», — написал Влад Кобяков у себя в соцсети.
«Спасибо, что были с нами», — написала в ответ Наташа.
Наталья выглядела роскошно и пела великолепно. Фото: личная страница Юлианы Подольской в соцсети.
Фолловеры-поклонники Натальи Подольской в комментариях обсуждают концерт и выход на сцену любимой певицы. «Судя по выступлению боль у Натали отступила, пела она просто нереально!», «Это было просто феноменально мощно!», «Вы с Владимиром — великолепный дуэт, и на сцене, и в жизни!», — подписчики не скупятся на добрые слова.
Сыновья Натальи и Владимира тоже выходили на сцену. Фото: личная страница Юлианы Подольской в соцсети.
К слову, многие фолловеры очень ждут концерт, который пройдет в Минске во вторник, 10 декабря 2024 года: именно в этот день Владимир Пресняков выступит во Дворце спорта, подписчики вполне резонно ждут, что вместе с ним будет и Наталья Подольская. Так или иначе, скоро это выяснится: времени остается все меньше.
Мероприятие удалось на все сто. Фото: личная страница Юлии Кобяковой в соцсети.
Ранее мы писали о том, что певица Анастасия Тиханович показала, как выглядит внук Ядвиги Поплавской и Александра Тихановича Иван — молодому человеку исполнилось 21 (тут про это).