Верховный суд привел статистику по разводам в Беларуси: 54% пар расходятся из-за разных взглядов и характеров, а 7% из-за измен, 72% случаев — инициатива женщин, но 18% пар примиряются

Судья Верховного суда Вера Кругова в эфире Первого национального канала Белорусского радио назвала основные причины разводов белорусов.
В интервью Кругова сказала, что в течение последних трех лет белорусские суды ежегодно рассматривают более 30 тысяч дел данного характера. Причем, скажем, в 2023-м в 82% случаев расторжение брака шло между супругами, которые имели несовершеннолетних детей. Также статистика гласит, что каждый год расторгается более 55% браков к числу зарегистрированных. И процент этот растет.
Судья Верховного суда назвала самые частые причины разводов, которые супруги озвучивают в суде. Это в 54% случаев непреодолимые различия во взглядах на дальнейшую жизнь, отсутствие общих интересов, несовместимость характеров. Еще порядка 20% белорусов разводятся из-за раздельного проживания долгое время, а вдвое меньше — более 10% — супругов называли как взаимную утрату чувства любви и уважения, так и вредные привычки у одного из супругов: алкоголизм, наркомания, игромания, проявление семейного насилия. 7% случаев приходится на супружескую неверность.
Также Вера Кругова добавила, что в 72% случае инициатором расторжения брака были женщины. Кроме того, они присутствовали в судебном заседании втрое чаще мужчин. Правда, в 18% случаев дела прекращаются в связи с примирением сторон.
— При обращении в суд супругам в обязательном порядке предоставляется трехмесячный срок для примирения, достижения соглашения об общих несовершеннолетних детях и раздела имущества. Суд не вправе рассмотреть вопрос о расторжении брака раньше, чем истечет этот срок, — сказала Кругова, добавив: — Дополнительный срок для примирения может предоставлять неоднократно, однако в совокупности общий срок для примирения с учетом обязательного трехмесячного и дополнительного шестимесячного срока не должен превышать девяти месяцев.
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