Верховный суд привел статистику по разводам в Беларуси: 54% пар расходятся из-за разных взглядов и характеров, а 7% из-за измен, 72% случаев — инициатива женщин, но 18% пар примиряются

В интервью Кругова сказала, что в течение последних трех лет белорусские суды ежегодно рассматривают более 30 тысяч дел данного характера. Причем, скажем, в 2023-м в 82% случаев расторжение брака шло между супругами, которые имели несовершеннолетних детей. Также статистика гласит, что каждый год расторгается более 55% браков к числу зарегистрированных. И процент этот растет.