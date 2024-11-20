Наследие нации: бизнес получит льготные кредиты на восстановление памятников старины

Председатель комитета по административным процедурам в строительстве Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Леонид Бандорин полагает, что успех задумки зависит от того, какие условия пропишут в программе. В Москве и Санкт-Петербурге уже более пяти лет действует проект «Рубль за метр». Его условия такие: аренда на 49 лет, первые семь лет предприниматель реставрирует и вносит арендную плату по рыночной ставке, и если успел завершить восстановление, то потом 42 года платит рубль за метр. Не все готовы идти на такие огромные затраты в течение семи лет ради бесплатного пользования когда-то потом, отмечает эксперт.