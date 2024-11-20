Госдеп США одобрил заказ на обслуживание переданных ВСУ систем и техники

Госдепартамент утвердил заказ на обслуживание предоставленных Вооружённым силам Украины систем и техники производства Соединённых Штатов, сообщает пресс-служба Пентагона.
Речь идёт о системах вооружений стоимостью около 100 миллионов долларов.
«Государственный департамент принял решение одобрить возможную иностранную военную продажу правительству Украины общего заказа на обслуживание поставленных армией США систем и сопутствующего оборудования оценочной стоимостью 100 миллионов долларов», — говорится в сообщении.
В Минобороны Соединённых Штатов добавили, что украинская сторона столкнулась со «срочной потребностью» в обслуживании отправленных Вашингтоном систем вооружений и техники.
В Пентагоне утверждают, что данная «поддержка» окажет влияние на «эффективность боевых действий», а также повлияет на «общие показатели оперативной деятельности и логистику». Помимо этого, в США ожидают «снижения финансовых затрат».
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