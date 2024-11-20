Роскосмос: «Прогресс МС-28» увел МКС от столкновения с космическим мусором

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-28» выполнил маневр для изменения орбиты Международной космической станции, чтобы избежать возможного столкновения с обломками космического мусора.
Как уточнили в Роскосмосе, двигатели корабля были запущены в 23:09 по московскому времени и работали около пяти минут, благодаря чему орбита станции поднялась примерно на 800 метров.
Ранее стало известно, что грузовой корабль «Прогресс МС-27» завершит свою миссию на Международной космической станции, отстыкуется от российского сегмента и будет затоплен в Тихом океане.
Освободившееся место на станции займёт новый грузовой корабль «Прогресс МС-29», который планируется запустить с космодрома Байконур 21 ноября с помощью ракеты «Союз-2.1а».