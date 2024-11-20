Что произошло в Иркутске в ночь на 20 ноября 2024: последние новости

Одна из квартир загорелась в пятиэтажке. По предварительной информации, пламя охватило жилплощадь из-за короткого замыкания. Три человека не смогли самостоятельно выйти, так как в подъезде было слишком много дыма, позже их вывели спасатели. 71-летняя женщина отправилась продуктами горения, ее отвезли в больницу.