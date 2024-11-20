Что произошло в Иркутске в ночь на 20 ноября 2024: последние новости

Трех человек спасли из горящего здания в Братском районе.
Одна из квартир загорелась в пятиэтажке. По предварительной информации, пламя охватило жилплощадь из-за короткого замыкания. Три человека не смогли самостоятельно выйти, так как в подъезде было слишком много дыма, позже их вывели спасатели. 71-летняя женщина отправилась продуктами горения, ее отвезли в больницу.
В Усть-Куте задержали рейс до Иркутска из-за непогоды и позднего прибытия судна.
Вылет перенесли на 20 ноября. 40 пассажирам должны предоставить горячее питание и временное жилье.
Более пяти миллионов рублей украли мошенники у трех жителей Иркутской области.
Мошенники за день обманули трех жителей Приангарья, сумму ущерба составила более пяти миллионов. Аферисты представлялись брокерами и предлагали заработать на инвестициях. Одной из жертв стал воспитатель из Бохана, она лишилась 2,3 миллиона рублей, вложив все свои сбережения в криптовалюту.